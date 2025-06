Los socios de Gobierno, más duros que nunca con Sánchez: advierten que si las medidas no les convencen pedirán una cuestión de confianza

Los socios de Gobierno han estado hoy más duros que nunca con Sánchez tras su cambio de discurso del lunes en el que decidió pasar al ataque contra la derecha y defendiendo su gestión de la crisis que ha azotado al PSOE desde que saltó el escándalo de la implicación de Santos Cerdán en el 'caso Koldo'.

Las explicaciones ya no valen y desde Compromís, aseguran, ya no confían en él. Hasta el punto de que la portavoz en el Congreso, Águeda Micó, ha lanzado al aire la idea de una moción de confianza... Si el PSOE no aplica medidas radicales... "No nos conformamos con yo o el caos (..), no nos fiamos", ha asegurado este martes. La confianza ha decrecido en un Gobierno que se defiende a base de sacar a relucir sus resultados económicos. Pero algunos socios de investidura no descartan que la corrupción siga salpicando, como es el caso del PNV.

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha instado al PSOE a demostrar que en la trama de corrupción solo están supuestamente implicados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García y que era para su propio lucro y no algo "sistémico". Además, cree que este puede ser "el principio del hilo del ovillo" y que los partidos tomarán posición cuando sepan qué hay "en la madeja" durante los próximos días, para advertir al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que hay "una raya" y "no todo vale" porque la alternativa puede ser un Gobierno de derechas.

Por su parte, los Comunes dejan caer la posibilidad de salirse del Gobierno si las informaciones siguen: "Mientras no se conozca toda la verdad, no podemos descartar ninguna alternativa", ha apuntado Gerardo Pisarello.

A los socios ya no les valen las justificaciones Sánchez, ni el discurso del miedo a la ultraderecha, ni las críticas al PP por su corrupción de años anteriores. La idea de decir "es que los otros son peores ha decaído, esto ya no vale", ha mantenido Arnaldo Otegi (Bildu) en una entrevista. "Porque no se sostiene de cara a la gente", ha añadido.

Y Esquerra, ante el intento del Gobierno de retrasar la comparecencia de Sánchez en el Congreso hasta el 9 de julio... pone en duda su permanencia: "Nos dicen que el Presidente no puede comparecer YA en el Congreso porque 'tiene que cumplir con su agenda internacional'. Deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo Presidente", ha publicado Gabriel Rufián en un mensaje en X.

Por su parte, desde Sumar, la propia Yolanda Díaz transmitió a Sánchez medidas más contundentes que las anunciadas en su rueda de prensa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha pedido al jefe del Ejecutivo acabar con los aforamientos y vetar en las administraciones públicas a las empresas que pagan mordidas y le ha exigido garantías de que la corrupción no se extenderá en el PSOE: "La corrupción no es inevitable. Basta ya de cinismo", ha criticado.

Aún así, por ahora, ninguno mueve ficha.... Todos piden medidas y limpieza, y algunos, como Más Madrid, han adelantado una propuesta de ley para para impedir el acceso a contratos públicos de empresas salpicadas por corrupción. La presión de los partidos seguirá al tiempo que exigen que se satisfagan los acuerdos e intereses de cada partido como condición para ratificar su apoyo a Sánchez.