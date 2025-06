Sánchez descarta elecciones y reta a Feijóo y Abascal a presentar una moción de censura: "Somos una organización limpia"

El contexto El secretario general de los socialistas ha comparecido desde Ferraz tras reunirse con la Ejecutiva Federal de la formación con la que han acordado una serie de medidas que, no obstante, ya se han ido conociendo a lo largo de la mañana. Todo tras el terremoto provocado en las filas socialistas tras el demoledor informe de la UCO contra Santos Cerdán quien se ha dado de baja del partido y ha entregado su acta de diputado.

Una vez reiterada la idea de que "el PSOE es una organización limpia", su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una serie de medidas para abordar la delicada situación en la que se encuentra la formación tras el estallido del caso Koldo y la reciente implicación del que hasta hace unos días era el número tres del partido. Si bien el tono de disculpas de hace unas jornadas se convertía en confrontación, sí ha admitido que también en el PSOE se cometen "errores".

Unas actuaciones que aunque se han ido conociendo en las últimas horas, Sánchez ha confirmado en una rueda de prensa desde Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva del partido. Por un lado, se ha decidido exentar el expediente del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado desde hace meses en el marco de la trama que lleva el nombre del que fuera su exasesor Koldo García, también investigado.

En ese sentido, Sánchez ha recordado que en el caso de Santos Cerdán, sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó un demoledor informe conocido el pasado jueves, "ha solicitado la baja voluntaria del PSOE". Además, ha subrayado que también ha entregado su acta de diputado socialista por Navarra, la cual se ha formalizado este lunes de forma telemática pese a que se anunció la misma jornada en la que se conoció su presunta implicación en el cobro de mordidas mediante adjudicaciones de obras públicas.

Además, el secretario general del PSOE ha informado de que "en los próximos meses se hará un triple chequeo de las cuentas" de la formación, mediante una "nueva auditoría externa independiente que revisará las cuentas públicas y resultados". En este punto, ha destacado que dice "nueva" ya que "el PSOE es el más transparente" al haberse sometido a varias "sin obligación".

Por otro lado, Sánchez ha reafirmado que Comisión Ejecutiva Federal (CEF) "ha aprobado" su propuesta de que "la Secretaría General de Organización hasta el Comité Federal a una dirección colegiada liderada por tres personas". Nombres que ha anunciado, pero que ya se sabían horas antes. Se trata de Cristina Narbona, presidenta de la CEF; la secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo de la CEF, Montse Mínguez García; y el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón.

Estos son los elegidos que llevarán la Secretaría -que hasta hace unos días ostentaba Santos Cerdán- de forma interina hasta el próximo cinco de julio, es decir, hasta la celebración del próximo Comité Federal socialista establecida en esa fecha, puesto que según dice, "no hay tiempo antes". Encuentro que tendrá lugar en la sede de Ferraz y en cuyo marco se anunciará un "nuevo equipo" para este departamento de la cúpula de la formación.

Ahora, ganarse a los socios

Sánchez también ha anunciado que en el marco de "rendición de cuentas" comparecerá en el Congreso de los Diputados "a petición propia (...) en la primera fecha disponible". En este punto, sin embargo, es necesario destacar que una comparecencia en la Cámara Baja es una solicitud informal de algunos de sus socios de investidura en los últimos días.

Por otro lado, en el seno de la Cámara Baja, el presidente del Gobierno ha asegurado que solicitará a los grupos parlamentarios impulsar "una comisión de investigación en las Cortes Generales para conocer la verdad sobre el conocido caso Koldo". Una junta que, sin embargo, ya se celebró en su día en el Congreso y que terminó sin conclusión alguna.

Como quinta medida ante el terremoto que se vive en Ferraz, el socialista ha confirmado que se reunirá "con todos los grupos parlamentario que apoyaron" su investidura. Citas cuyo fin será el de "ver sus propuestas" y plantear "qué acciones complementarias" se pueden llevar a cabo en las Cortes Generales frente al escándalo. Ronda de contactos que arranca este mismo lunes en Moncloa con su socia de coalición, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Ni moción ni remodelación

Tras los anuncios y ante la presión de la oposición que lidera el Partido Popular (PP), Sánchez ha aprovechado la ocasión para compararse con ella. "Los socialistas ni podemos ni queremos ser como los que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa", arrancaba el socialista, para a renglón seguido añadir que "si el PP quiere tener credibilidad que expulse a presidentes autonómicos implicados en corrupción o en negligencias de catástrofes", en clara referencia al valenciano Carlos Mazón.

Cuestión que reiteraba segundos después de reafirmar que "el PSOE mantiene su hoja de ruta", ya que "España merece avanzar y no retroceder con una agenda reaccionaria del PP y Vox", a los que llega a instar a impulsar una moción de censura contra él. "Vamos a actuar, estamos actuando. Como la oposición no actúa", ha dicho para reafirmarse que la formación no se confunde, pues su objetivo es el de "avanzar en derechos". De hecho, respecto al Gobierno, ha descartado cualquier remodelación, así como una moción de confianza en la Cámara Baja.

Idea que ha vuelto a repetir más tarde para justificar el 'no' adelanto electoral que muchos piden, incluso en su propio partido. "Creo que llevo siete años gobernando en los que he respetado los ámbitos de decisión y de elección de los ciudadanos a la hora de elegir", ha dicho preguntado por la prensa que asistía a la comparecencia, que la vicesecretaria socialista y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha escuchado en primera fila.