Los sindicatos califican de "vergüenza" la actitud de la Policía durante la huelga y avanzan medidas legales: "Están haciendo de piquete empresarial"

Los detalles Los sindicatos también ha puesto de relieve que la sociedad española va a "desbordar" las calles en las movilizaciones convocadas para la tarde de este miércoles: "La gente sabe que hoy nos jugamos nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a los servicios públicos y nuestro derecho a unos salarios dignos".

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han criticado la actuación policial en Madrid durante la huelga general, acusándola de actuar como "piquete empresarial" y anunciando medidas legales. Ambos líderes sindicales han calificado la huelga de "éxito", superando las expectativas en varias regiones, especialmente en Cataluña, el Mediterráneo y Madrid. Destacan la alta participación en la industria y áreas sindicalizadas. Subrayan que la movilización defiende derechos fundamentales como vivienda y salarios dignos, y advierten a los políticos sobre la importancia de escuchar a la ciudadanía. Los sindicatos afirman que la situación socioeconómica requiere atención urgente.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han denunciado este miércoles la actitud de la Policía en Madrid ante los piquetes informativos en la huelga general y han avanzado que tomarán medidas legales.

"La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...) Es una vergüenza", ha afirmado Álvarez en declaraciones en Sol, donde ambos han coincidido en calificar de "éxito" una huelga que ha superado las "expectativas de los organizadores".

"Vamos a demandar (...) no hay sociedad democrática que no tenga policía democrática", ha añadido Sordo, que ha denunciado "episodios de violencia" con uso de gas pimienta.

Los secretarios generales de los principales sindicatos en España han calificado de "éxito" la huelga general convocada para este miércoles en España y han asegurado que su seguimiento está superando las expectativas de las organizaciones sindicales.

Paloma López Bermejo, secretaria general de CCOO de Madrid, ha asegurado que 15 personas han resultado heridas por un uso "abusivo" y "desproporcionado" de la fuerza por parte de la Policía durante el piquete en Mercamadrid.

En declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de piquetes informativos, en la Plaza de Cibeles de Madrid, ambos dirigentes sindicales han destacado que pocas huelgas en España han tenido de la magnitud de la convocada este miércoles, en algunas comunidades con un seguimiento "aplastante", como es el caso de Cataluña, en la mayoría de las zonas del Mediterráneo o Madrid.

Cargas policiales contra piquetes en Mercamadrid en las primeras horas de la huelga

Además, el paro está siendo "muy relevante" en la industria y en las áreas sindicalizadas. "El paro es muy mayoritario en buena parte de nuestro país. Y, aunque sea desigual por la propia motivación de la huelga, es un éxito de convocatoria", ha destacado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo.

Los sindicatos también ha puesto de relieve que la sociedad española va a "desbordar" las calles en las movilizaciones convocadas para la tarde de este miércoles. "La gente sabe que hoy nos jugamos nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a los servicios públicos y nuestro derecho a unos salarios dignos", ha subrayado el secretario general de UGT, tras instar a los grupos políticos a que "bajen el tono, pongan el oído y escuchen a la gente". "El que no escuche a la gente, el día 29 creo que va a tener poco que hacer. En lugar de mirarnos a nosotros, que miren a la gente", ha enfatizado.

Y es que, según los sindicatos, a partir de este 11 de noviembre ningún gobierno, gobierne quien gobierne, ni ninguna administración pública va a poder mirar para otro lado ante el "enorme problema" de la vivienda y ante la enorme fractura socioeconómica que supone que millones de personas en España, incluso teniendo un trabajo y un salario medio, no puedan pagar un alquiler, una hipoteca y no se puedan ir de casa de sus padres.

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