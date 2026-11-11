Ahora

Huelga general 11N

Los sindicatos califican de "vergüenza" la actitud de la Policía durante la huelga y avanzan medidas legales: "Están haciendo de piquete empresarial"

Los detalles Los sindicatos también ha puesto de relieve que la sociedad española va a "desbordar" las calles en las movilizaciones convocadas para la tarde de este miércoles: "La gente sabe que hoy nos jugamos nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a los servicios públicos y nuestro derecho a unos salarios dignos".

Trabajadores y policías en la entrada a Mercamadrid al inicio de la jornada de huelga general que se celebra en toda España
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han denunciado este miércoles la actitud de la Policía en Madrid ante los piquetes informativos en la huelga general y han avanzado que tomarán medidas legales.

"La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...) Es una vergüenza", ha afirmado Álvarez en declaraciones en Sol, donde ambos han coincidido en calificar de "éxito" una huelga que ha superado las "expectativas de los organizadores".

"Vamos a demandar (...) no hay sociedad democrática que no tenga policía democrática", ha añadido Sordo, que ha denunciado "episodios de violencia" con uso de gas pimienta.

Los secretarios generales de los principales sindicatos en España han calificado de "éxito" la huelga general convocada para este miércoles en España y han asegurado que su seguimiento está superando las expectativas de las organizaciones sindicales.

Paloma López Bermejo, secretaria general de CCOO de Madrid, ha asegurado que 15 personas han resultado heridas por un uso "abusivo" y "desproporcionado" de la fuerza por parte de la Policía durante el piquete en Mercamadrid.

En declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de piquetes informativos, en la Plaza de Cibeles de Madrid, ambos dirigentes sindicales han destacado que pocas huelgas en España han tenido de la magnitud de la convocada este miércoles, en algunas comunidades con un seguimiento "aplastante", como es el caso de Cataluña, en la mayoría de las zonas del Mediterráneo o Madrid.

La policía retira a trabajadores en huelga para que dejen entrar a los camiones a la entrada a Mercamadrid en la madrugada de este miércoles
Cargas policiales contra piquetes en Mercamadrid en las primeras horas de la huelga

Además, el paro está siendo "muy relevante" en la industria y en las áreas sindicalizadas. "El paro es muy mayoritario en buena parte de nuestro país. Y, aunque sea desigual por la propia motivación de la huelga, es un éxito de convocatoria", ha destacado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo.

Los sindicatos también ha puesto de relieve que la sociedad española va a "desbordar" las calles en las movilizaciones convocadas para la tarde de este miércoles. "La gente sabe que hoy nos jugamos nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a los servicios públicos y nuestro derecho a unos salarios dignos", ha subrayado el secretario general de UGT, tras instar a los grupos políticos a que "bajen el tono, pongan el oído y escuchen a la gente". "El que no escuche a la gente, el día 29 creo que va a tener poco que hacer. En lugar de mirarnos a nosotros, que miren a la gente", ha enfatizado.

Y es que, según los sindicatos, a partir de este 11 de noviembre ningún gobierno, gobierne quien gobierne, ni ninguna administración pública va a poder mirar para otro lado ante el "enorme problema" de la vivienda y ante la enorme fractura socioeconómica que supone que millones de personas en España, incluso teniendo un trabajo y un salario medio, no puedan pagar un alquiler, una hipoteca y no se puedan ir de casa de sus padres.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Huelga general del 11 de noviembre, en directo | La huelga general toma las calles con cortes en las carreteras, piquetes, manifestaciones y varios detenidos
  2. El PP sigue con su ataque a los sindicatos y no descarta tocar las subvenciones que reciben si gobiernan
  3. Los alarmantes datos que han llevado a la huelga general: la vivienda ha subido un 59,9% entre 2015 y 2025 y el salario medio, un 28%
  4. La borrasca Charles pone en alerta a 15 CCAA por lluvia y viento: Extremadura, Castilla y León y Canarias, en aviso rojo este miércoles
  5. Broncano, tras la polémica entrevista a Abascal: "Me arrepiento de muchas cosas, tendría que haber utilizado más la comedia"
  6. Continúa la caza de 'El Ruso': los GEO cercan una nave a las afueras de Oviedo en busca del autor del tiroteo y la mochila bomba