Abascal acusa a RTVE de "secuestrar" 40 minutos de la entrevista con Broncano y cancela toda grabación en la que Vox no tenga "autonomía plena"

El lider de Vox, Santiago Abascal, y el presentador David Broncano, durante la entrevista en el programa de La Revuelta

Los detalles En un comunicado, Vox denuncia no haber tenido "opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador" y acusa a la televisión pública de "secuestrar" 40 minutos de respuestas de Abascal.

Vox ha acusado a RTVE y a la productora 'El Terrat' de incumplir acuerdos tras la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' con David Broncano, alegando que no pudieron decidir qué partes eran de mayor interés. Según Vox, se omitieron mensajes clave sobre sanidad y energía, y denuncian que 40 minutos de la entrevista están retenidos. En respuesta, Vox ha decidido que Abascal no participe en programas donde no controlen las respuestas, cancelando su presencia en 'The Wild Project'. Broncano explicó que la asistencia de Abascal no fue su decisión y defendió su intento de mantener la responsabilidad editorial.

Vox ha emitido un comunicado este miércoles en el que acusa a Radio Televisión Española (RTVE) y a la productora 'El Terrat' de "graves incumplimientos" respecto a la entrevista que Santiago Abascal concedió este lunes a David Broncano en el programa 'La Revuelta'. La formación de ultraderecha asegura que no ha tenido "opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador", algo que, según denuncian, ha sido "incumpliendo lo acordado" por ambas partes.

Según Vox, "quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos". Y es que denuncian que la televisión pública tiene "secuestrados" 40 minutos de entrevista que consideran que deberían ser "de dominio público", una grabación que Vox denuncia que se están negando a entregar por parte de TVE y El Terrat.

Es por ello que Vox ha decidido que Abascal no vaya a ningún otro programa que tenga "un control en exclusiva de las respuestas", lo que les ha llevado a cancelar la presencia del líder de Vox a 'The Wild Project', el programa de Jordi Wild al que sí que acudirán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. Vox ha pedido al comunicador que cambie las condiciones del programa, algo a lo que Jordi Wild se ha negado. "Vox ha decidido suspender toda grabación donde no se asegure el derecho y autonomía plena de Vox, respetando, claro está, la independencia editorial del programa", defienden. Esta decisión se toma, según la formación de extrema derecha, para "proteger la reputación de Vox y sus candidatos en periodo electoral".

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Vox, que había impuesto su propio público para la entrevista de Broncano, dice ahora que 'La Revuelta' incumplió el compromiso de "no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa". Este martes, Broncano defendió haber aceptado esta condición por parte de Vox para que la formación no se "excusase" en eso. "En la práctica cuando empezó la entrevista vi que era muy desigual y era muy injusto", reconoció Broncano, que se percató de manera rápida que "cualquier frase que dijese él era ovacionada" e incluso fue recibido al grito de "presidente, presidente" al comienzo de la entrevista.

Broncano ha querido explicar que la asistencia del líder de extrema derecha a su programa no fue una decisión suya. "No he peleado yo por entrevistar a los políticos. Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar la televisión pública en el programa con más espectadores de la cadena". Y, pese a ello, ha mantenido que intentó enfrentarse a la tarea "con responsabilidad" para "hacer el servicio público que se supone que hay que hacer en la cadena".

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