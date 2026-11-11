Elevan a roja la alerta por la crecida del Tormes a su paso por Puente del Congosto (Salamanca)

Imagen de archivo del aumento del caudal del río Tormes a su paso por Salamanca

Los detalles El río alcanza un caudal de 942 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,27 metros; las autoridades piden evitar las zonas inundables.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha elevado a nivel rojo la alerta por la crecida del río Tormes a su paso por Puente del Congosto, en Salamanca, tras alcanzar un caudal de 942,1 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,27 metros en la estación de aforo.

Ante esta situación, la Subdelegación del Gobierno ha recomendado extremar las precauciones en las zonas próximas al cauce y evitar desplazamientos innecesarios a áreas inundables.

Asimismo, las autoridades han pedido seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia ante la evolución de la crecida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido