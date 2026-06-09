El servicio de Rodalies queda interrumpido media hora por una incidencia en el centro de control de Adif

Los detalles La circulación de líneas de Rodalies en el área de Barcelona se está recuperando de forma progresiva. El personal de Adif ha trabajado para resolver la incidencia, que ha durado poco más de media hora.

Una incidencia en el centro de control de Adif en Barcelona interrumpió la circulación de Rodalies de Cataluña el martes, afectando a múltiples líneas. El problema, resuelto en poco más de media hora, coincidió con la llegada del papa León XIV, quien oficiará actos en Barcelona, y con movilizaciones docentes y exámenes de selectividad. Ante el crítico panorama de movilidad, el Govern recomendó el teletrabajo para quienes puedan, sugiriendo a los estudiantes planificar bien sus trayectos. La teniente de alcalde, Laia Bonet, reconoció la complejidad de la situación, aunque garantizó el "día a día" para vecinos y comercios.

Una incidencia en el centro de control de Adif, ubicado en la estación de Francia de Barcelona, ha obligado este martes a interrumpir la circulación en la red de Rodalies de Cataluña, según han confirmado fuentes de la empresa pública.

La circulación de los trenes ha quedado interrumpida hacia las 12:30 horas. Según ha informado Renfe, la circulación de Rodalies que se ha quedado "momentáneamente interrumpida" afecta a las líneas R1, R2. R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2.

La circulación de líneas de Rodalies en el área de Barcelona se está recuperando de forma progresiva. El personal de Adif ha trabajado para resolver la incidencia, que ha durado poco más de media hora.

Esta incidencia coincide con la llegada del papa León XIV a Cataluña. Esta visita comienza este mediodía en Barcelona, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas.

La llegada a Cataluña de León XIV se produce también en una jornada en la que se han convocado nuevas movilizaciones de los docentes para reclamar mejoras laborales y salariales, y comienzan los exámenes de la selectividad para miles de estudiantes.

Durante los dos días de la visita, este martes y miércoles, se restringirá el tráfico rodado y el estacionamiento en las zonas por las que pasará el pontífice, como son la Sagrada Familia, la Catedral y el Palacio Episcopal, el Estadio Olímpico Lluís Companys y el Monasterio de Montserrat.

Cataluña encara dos días críticos para la movilidad

La visita del papa, la convocatoria de selectiviad y la huelga de profesores ha provocado que se recomiende el teletrabajo, y es que la movilidad afronta días críticos.

Esta situación tan excepcional y compleja ha llevado al Govern a recomendar el teletrabajo a toda aquel que resida o trabaje en la provincia de Barcelona y que tenga la opción de quedarse en casa, además de instar a los estudiantes de selectividad a planificar bien sus trayectos y a salir con la suficiente antelación.

La recomendación de teletrabajar llegó el pasado sábado después de que, el pasado martes, el Govern asegurara que no preveía dictar una instrucción a los empleados públicos en esta línea.

La convocatoria de nuevas movilizaciones de los docentes, que llegan después del portazo de este colectivo al preacuerdo firmado entre la Generalitat y una mayoría sindical, hizo cambiar de opinión al ejecutivo catalán, pese a que estaba previsto un refuerzo del transporte público (Rodalies, FGC, Metro, Bus y Funicular de Montjuïc).

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Laia Bonet ha reconocido que serán días "complicados" para la capital catalana, pero que el "día a día" estará garantizado para vecinos y comercios.

A todo lo descrito, se suma la habitual aglomeración turística en estas fechas de la ciudad, que roza la plena ocupación de hoteles y apartamentos turísticos.

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