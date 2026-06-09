León XIV comienza su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico tras su baño de masas en Madrid

Los detalles Nada más llegar a Barcelona, el papa se dirigirá al centro de la ciudad, a la Catedral, para el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor. A partir de las 18:00 horas comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys

El papa León XIV inicia su visita a Cataluña en Barcelona, donde oficiará el rezo en la Catedral y participará en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys con 40.000 asistentes. Tras despedirse de Madrid, donde tuvo un encuentro con voluntarios en Ifema, volará a Barcelona. Durante su estancia, se restringirá el tráfico en zonas clave como la Sagrada Familia y el Monasterio de Montserrat. En Barcelona, visitará la Catedral y el Palacio Episcopal, donde se reunirá con Salvador Illa. La vigilia incluirá actuaciones de Álvaro Soler, Beret y otros artistas, y finalizará con un credo cantado. León XIV también visitará la prisión de Brians 1 y la Sagrada Familia.

La visita del papa León XIV a Cataluña comienza este mediodía en Barcelona, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas.

Antes de poner rumbo a Barcelona, el pontífice se despedirá de Madrid tras tres intensas jornadas, y lo hará a primera hora con un acto en Ifema, donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.

Posteriormente, a las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia. El pontífice está previsto que llegue al aeropuerto barcelonés de El Prat sobre las 12:30 horas.

La llegada a Cataluña de León XIV se produce en una jornada en la que se han convocado nuevas movilizaciones de los docentes para reclamar mejoras laborales y salariales, y comienzan los exámenes de la selectividad para miles de estudiantes.

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Durante los dos días de la visita, este martes y miércoles, se restringirá el tráfico rodado y el estacionamiento en las zonas por las que pasará el pontífice, como son la Sagrada Familia, la Catedral y el Palacio Episcopal, el Estadio Olímpico Lluís Companys y el Monasterio de Montserrat.

La agenda de León XIV en Barcelona

Nada más llegar a Barcelona, el papa se dirigirá al centro de la ciudad, a la Catedral, para el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor. Un acto litúrgico en el que estará presente el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios.

Al final del oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, junto con la Virgen de la Mercè.

A la salida, el papa visitará el claustro y la fuente eucaristía 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi. Acto seguido, el pontífice se dirigirá al Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una audiencia privada.

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A partir de las 18:00 horas comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de la visita del papa a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas. Habrá una primera parte, previa a la llegada del santo padre, que contará con actuaciones musicales, entrevistas a personas inspiradoras y la proyección de diferentes vídeos, entre otras propuestas.

Con actuaciones musicales

Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia son algunos de los artistas que actuarán en esta primera parte del acto más festivo de la visita papal en Cataluña. Sobre las 19:30 horas está prevista la entrada al Estadio Olímpico de León XIV, momento en el que habrá actuación de unos 'castellers', acompañados del sonido tradicional de las 'grallas'.

El papa comentará fragmentos del Evangelio, tras lo cual habrá un credo cantado en catalán con coral y orquesta, un padrenuestro y la bendición. Tras la intervención del papa, cerrará el acto el cantante Sergio Dalma junto con la Escolania de Montserrat, que interpretarán 'Em dones força' ('Me das fuerza').

Antes de marcharse a descansar, está previsto que el santo padre dé una vuelta al estadio en un vehículo para saludar a los asistentes. Será la vigilia de un miércoles con una agenda todavía más intensa, pues en el segundo y último día de la visita a Cataluña el santo padre acudirá a la prisión de Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires, al monasterio de Montserrat, la Iglesia de Sant Agustí del Raval barcelonés y la basílica de la Sagrada Familia, a la que León XIV llegará en un papamóvil para saludar a los feligreses por el centro de Barcelona.

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