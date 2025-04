Las víctimas del accidente de helicóptero en Nueva York son dos altos directivos de Siemens España y sus tres hijos

En el trágico accidente de helicóptero en Nueva York han fallecido cinco turistas españoles. Son Agustín Escobar, directivo de Siemens España, su esposa Mercè Camprubí Montal y sus tres hijos menores. El helicóptero, operado por New York Helicopter, se estrelló en el río Hudson, causando la muerte de sus seis ocupantes, incluido el piloto. Escobar era responsable de movilidad ferroviaria en Siemens tras ocupar el puesto de CEO durante dos años. Las autoridades españolas y estadounidenses han expresado sus condolencias.

Los turistas españoles fallecidos en el trágico accidente de helicóptero en Nueva York son el matrimonio formado por dos directivos de Siemens España, Agustín EscobaryMercè Camprubí Montal, y sus tres hijos pequeños. La aeronave turística en la que viajaban se precipitó este jueves al río Hudson y todos sus ocupantes fallecieron, incluido el piloto.

'The New York Times' ha sido el primer medio en avanzar que entre las víctimas estaba el expresidente de Siemens España. Escobar, precisa Efe, era responsable de la división de movilidad ferroviaria desde diciembre, tras ocupar el puesto de CEO durante dos años. El diario 'El País', a su vez, señalaba que en el siniestro también ha fallecido Camprubí Montal, directiva de la misma compañía y nieta y bisnieta de presidentes del F.C. Barcelona, así como los tres hijos menores de la pareja, de cuatro, cinco y 11 años.

Agustín Escobar era natural de Puertollano, Ciudad Real. De acuerdo con 'Forbes', tenía una amplia trayectoria en Siemens y también fue CEO de Siemens Mobility para España y el suroeste de Europa. En noviembre de 2022 fue nombrado presidente y consejero delegado de Siemens España. También ocupó cargos de responsabilidad en Latinoamérica y Norteamérica. Actualmente se desempeñaba como director global de movilidad ferroviaria.

Mercè Camprubí Montal era directiva en Siemens Energy, según la misma publicación. Trabajó en Nueva York y en la actualidad ocupaba la dirección de Comercialización Global en la multinacional. Era hermana de Joan Camprubí Montal, que se postuló en 2024 para presidir el FC Barcelona.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su dolor por el trágico accidente y enviado sus condolencias a los seres queridos de la familia, que residía en Barcelona. "Agustín es natural de Puertollano y en el año 2023 le nombramos hijo predilecto de Castilla-La Mancha", ha recordado el dirigente autonómico.

El helicóptero cayó al Hudson

Fuentes de Exteriores han confirmado por el momento a laSexta que en el accidente aéreo ha muerto una familia española de cinco miembros, los padres y tres niños, al estrellarse el helicóptero en el Hudson. "El Consulado General y la Dirección General de Consulares están ocupándose del caso y recabando más información para poder prestar la asistencia oportuna y hablar con los familiares de los afectados", agregan dichas fuentes.

El siniestro ocurrió a las 15:15 horas, hora de Nueva York. Según confirmó posteriormente el alcalde Eric Adams en rueda de prensa, el helicóptero estuvo algo más de 15 minutos en el aire y pasó muy cerca de la Estatua de la Libertad antes de precipitarse. Según vídeos tomados por testigos, la aeronave no tenía ninguna de sus hélices mientras caía en picado.

Durante esa misma comparecencia, la Policía confirmó que cuatro de las víctimas murieron en el acto, si bien la investigación sigue investigación abierta. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya han expresado su consternación y condolencias por la tragedia, al igual que ha hecho este viernes el president catalán Salvador Illa.

La misma empresa ya tuvo un accidente en 2013

El helicóptero, un Bell 206, realizaba su sexto vuelo del día cuando ocurrió el mortal accidente. Los equipos de rescate lo encontraron ya sumergido boca abajo en las aguas del Hudson.

Según el 'New York Post', citado por Efe, la empresa New York Helicopter, que operaba el helicóptero turístico, ya había tenido un accidente anteriormente: fue en 2013, cuando una de sus aeronaves tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia mientras transportaba a cuatro turistas suecos. Entonces todos los pasajeros y el piloto sobrevivieron.

El CEO de la compañía ha lamentado lo ocurrido y ha asegurado que está "absolutamente devastado", en declaraciones al mismo medio. "No había visto nada igual en 30 años; ha tenido que ser una bandada de pájaros o que hayan fallado catastróficamente los rotores del motor, no se me ocurre otra cosa", ha señalado. "Es horrible, pero tened presente que son máquinas y se rompen", ha agregado.