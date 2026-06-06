Joan Baldoví actualiza el estado de la profesora agredida en la protesta por la educación pública: "Se encuentra mejor y ya está en casa"

El síndic de Compromís en Les Corts asegura que la docente, ya jubilada, sufrió "una fractura del tabique nasal y tenía puntos en la barbilla".

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha informado en laSexta Xplica del estado de salud de la profesora jubilada que resultó herida durante una manifestación en defensa de la educación pública en la Comunidad Valenciana.

Según ha explicado, la docente ya ha recibido el alta y continúa recuperándose en su domicilio. "Se encuentra mejor, se encuentra en casa. Tenía fractura del tabique nasal, tenía puntos en la barbilla", ha detallado Baldoví al ser preguntado por su evolución.

"Era una profesora jubilada porque en estas movilizaciones lo que sí que hay es intergeneracional. Yo he visto maestras y maestros jubilados, abuelos y abuelas con los nietos, familias enteras apoyando a todos los docentes", ha afirmado.

Baldoví también ha destacado el respaldo que, asegura, está recibiendo el profesorado por parte de distintos colectivos. "El jueves pasado salieron bomberos en una movilización absolutamente histórica", ha señalado.

Durante su intervención, el portavoz ha cargado contra el Gobierno valenciano de Pérez Llorca por la gestión del conflicto educativo. "El Gobierno de Pérez Llorca ha sido capaz de subirle el sueldo a Mazón, ha sido capaz de doblarle el sueldo a su pareja, pero es incapaz de resolver y de acordar con los profesores unas reivindicaciones absolutamente justas que entiende todo el mundo y que compartimos la inmensa mayoría de valencianos", ha afirmado.

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