"Españoles, Franco ha muerto": la cronología exacta y curiosidades del día que España dijo adiós al dictador

¿Por qué es importante? 20 de noviembre de 1975. Muchos recordarán con precisión dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron de que Franco había muerto. Europa Press fue la primera agencia en informar a las 3:20, mientras Radio Nacional comunicaba el fallecimiento del dictador "por parada cardíaca" a las 6:13.

El 20 de noviembre de 1975, España se despertó con la noticia de la muerte de Francisco Franco, fallecido a las 3:20 de la madrugada en Madrid. Europa Press fue la primera en informar, aunque el anuncio oficial llegó a las 6:13 a través de Radio Nacional. El parte médico se emitió a las 7:30, confirmando una parada cardíaca irreversible a las 5:25, generando preguntas sobre el retraso en el anuncio. A las 10:00, Arias Navarro comunicó oficialmente la muerte y leyó el testamento de Franco. Ese día, España entró en luto nacional, y Televisión Española cambió su programación para rendir homenaje al dictador.

20 de noviembre de 1975. Muchos recordarán con precisión dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron de que Franco había muerto. Esta es la cronología exacta del día que España escuchó lo de "Españoles, Franco ha muerto".

Aquel día comenzó a las 3:20 de la madrugada, cuando el dictador Francisco Franco murió en Madrid. Europa Press, con el teletipo mostrado en las imágenes sobre estas líneas, fue la primera agencia en informar. Eran casi las 5:00 de la mañana y el régimen aún no lo había hecho oficial.

"Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo Don León Herrera Esteban", se escuchó a las 6:13 por los transistores, cuando empezando a amanecer, Radio Nacional comunicaba el fallecimiento del dictador. "Su excelencia el generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca (...) Posteriormente, será comunicado un parte médico detallado".

Ese parte médico no salió hasta las 7:30 de la mañana. Y atentos a este detalle: "A las cinco horas y veinticinco minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible", especificaba el parte. La pregunta que queda desde entonces es por qué el dice que falleció dos horas después de la hora a la que realmente murió.

"Había que retrasar cualquier noticia de la muerte de Franco, al menos, dos horas, las dos horas justas para poder avisar a las autoridades, al rey, al presidente del Gobierno, a la familia. Y luego también porque había que planificar y preparar un dispositivo policial para prevenir cualquier posible revuelta", ha explicado el periodista de laSexta Clave José María Rivero.

La mañana acababa de empezar y a las 8:30 los periódicos ya llevaban en portada la noticia, e incluso había largas colas para comprarlos. Pero el anuncio que pasaría a la historia llegó a las 10:00 de la mañana del 20 de noviembre. "Españoles, Franco ha muerto". Así dio la noticia Arias Navarro, e incluso leyó el testamento de Franco.

Y justo después de ese momento comenzó el Consejo De Regencia, cuyo resultado fue la declaración del Luto Nacional de 30 días. A partir de este momento, empezaron a ondear a media asta las banderas oficiales en todo el país.

Mientras tanto, a las 11:30 de la mañana trasladaron los restos del dictador "desde la residencia sanitaria La Paz al Palacio El Pardo". El único canal de televisión interrumpió sus emisiones y comunicó las pautas a seguir: "Abstenerse a acudir al Palacio del Pardo durante el día de hoy".

Ese día Televisión Española no solo interrumpió su programación, la cambió por completo. Y a las 21:30 de la noche emitió el documental 'Franco, ese hombre', cuando a esa hora estaba prevista la película 'Satán nunca duerme'. Por un motivo más que evidente, no llegó a emitirse. Pero paradoja de la vida, ese día el dictador durmió para siempre.

