¿Dónde está la pasta? La UCO investiga dónde fue a parar el dinero que Cerdán recibía a través de Servinabar

Mientras tanto... El exsecretario de Organización del PSOE ha sido puesto en libertad, tras casi cinco meses en prisión, al considerar el juez "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

Santos Cerdán y su esposa deberán comparecer ante el Senado, ya que el PP ha solicitado su presencia en la comisión del caso Koldo.

Santos Cerdán y su mujer van a tener que pasar por el Senado. El PP quiere que comparezcan en la comisión del caso Koldo. La gran pregunta que hay en el aire es saber dónde está el dinero que se llevó el exsecretario de Organización del PSOE.

Precisamente, sobre este asunto está trabajando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), elaborando un informe para localizar dónde fue a parar el dinero que recibía a través de Servinabar.

Cerdán tenía el 45% de las acciones de dicha empresa, que ingresó casi nueve millones de euros, la mayor parte en mordidas.

Sobre este asunto, se ha pronunciado Félix Bolaños en un acto de Metafuturo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha confesado estar "impactado" tras conocer el último informe que ha salido a la luz de la UCO sobre este asunto. "Sin ninguna duda, están aportando indicios que son sólidos", ha reconocido.

La UCO quiere saber si de esos nueve millones de euros, Cerdán se llevó directamente algo, por eso investiga todas las transferencias que hizo Servinabar, por ejemplo, a las cooperativas de la trama Erkolan y Noran. Entre las dos recibieron un millón de euros, pero ¿dónde fue a parar? ¿En qué se utilizó?

Servinabar también pagó 400.000 euros en nóminas a Antxón Alonso, el dueño mayoritario de dicha empresa. Si Cerdán era el otro dueño, tenía el 45% de las acciones, ¿se habría llevado algo similar?

Lo que está claro hasta este momento es que Cerdán y su mujer, Paqui Muñoz, se habrían beneficiado de la trama. Al menos, con viajes, comidas y un alquiler que pagó Servinabar y no ellos. Queda por ver si el exsecretario de Organización se llevó algo más que esos beneficios.

