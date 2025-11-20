El juez deja en libertad con medidas cautelares al presidente de Diputación de Almería por el caso de las mascarillas

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en una imagen de archivo.

Los detalles El juez investiga a Javier Aureliano García y otras cuatro personas por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en la compra de mascarillas.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. También a los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso de las mascarillas.

Se les investiga por el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados por la institución provincial.

Fuentes judiciales han confirmado a 'Europa Press', tras dos horas de declaraciones, la decisión del juez instructor Eduardo Martínez, que investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza.

Su origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de COVID-19.

