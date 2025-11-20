La Guardia Civil detiene a cinco hombres acusados de homicidio que podrían estar relacionados con los robos en las casas de Sergio Ramos y María del Monte

Los detalles La Guardia Civil acaba de desmantelar una banda acusados de asesinar en Cádiz a un hombre delante de su mujer y sus hijos. Los hechos ocurrieron en Chiclana de la Frontera donde este grupo, perfectamente organizado, entra en la casa de la víctima para llevarse un botín de marihuana.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Chiclana de la Frontera, deteniendo a cinco personas acusadas de varios delitos, incluido homicidio. Durante la operación, se incautaron casi dos kilos de cogollos de marihuana, 365 plantas, armas de fuego y armas blancas. El grupo asaltó una vivienda a las 5:00 de la mañana, donde dispararon a la víctima delante de su familia para robar marihuana. Además, planearon otro asalto violento contra un hombre mayor. El cabecilla está vinculado con el asalto a la casa de María del Monte y se investiga la conexión con el robo en la casa de Sergio Ramos.

Casi dos kilos de cogollos, 365 plantas de marihuana, armas de fuego, una espada y un machete que parece de película. Es el arsenal que ha intervenido la Guardia Civil en otro golpe a las organizaciones criminales donde esta vez han caído cinco personas. Entre otros delitos, están acusados de homicidio.

Todo ocurre a las 5.00 de la mañana en Chiclana de la Frontera donde este grupo, perfectamente organizado, entra en la casa de la víctima. Con pistolas y escopetas le asaltan para llevarse un botín de marihuana hasta que uno de los disparos le alcanza, delante de su mujer e hijos de corta edad.

El portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Manuel González, cuenta que "roban incluso un vehículo, se llevan una cantidad importante de cogollos de marihuana, hablamos de 30 kilos de cogollos".

Los agentes les localizan rápido, antes de otro asalto: esta vez un hombre mayor. Indica la Guardia Civil que tienen pensamiento de asaltar su domicilio y llevarlo a cabo con suma violencia, golpearlo, y sacarle información de donde guarda sus joyas y dinero.

Un grupo criminal que se le relaciona con otros golpes. La Guardia Civil confirma que el cabecilla está relacionado con el asalto en el domicilio de María del Monte. Se investiga si alguno de los otros detenidos tienen relación con el robo en la casa de Sergio Ramos.

