"Se podía votar cada cuatro años" o "hizo cosas muy buenas por España": esto es lo que dicen saber los jóvenes sobre Franco

Cincuenta años después de la muerte de Franco, algunos jóvenes ven la dictadura como positiva. Según el CIS, uno de cada seis menores de 24 años considera que la democracia actual es peor que el régimen franquista, y uno de cada cinco piensa que los años de la dictadura fueron buenos. laSexta salió a la calle para preguntar a los jóvenes sobre su percepción de la dictadura. Algunos destacan supuestas mejoras económicas y de infraestructura, aunque muchos desconocen detalles históricos clave, como la falta de libertades y derechos, especialmente para las mujeres. Durante el franquismo, no había elecciones ni partidos políticos, y la dictadura duró 40 años. La percepción positiva de la dictadura choca con la realidad de la opresión vivida.

Para comprobarlo, laSexta ha salido a la calle a preguntar a los jóvenes si piensan que con Franco se vivía mejor. "Yo creo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas", dice una joven, mientras otras señala que "al final, una dictadura pues es lo que hay, pero tenía muchas cosas buenas". "Realmente Franco hizo cosas muy buenas por España", asegura otra joven plenamente convencida.

Pero, ¿qué cosas buenas hizo el dictador? "No lo sé muy bien, pero hizo bastantes reformas... en las carreteras... esas cosas", dice una chica. "El tema de la vivienda juraría que también lo hizo bien", responde uno. Otra, en cambio, considera que el dictador "impulsó a España en muchísimos aspectos económicamente".

Pero, ¿saben los jóvenes quién fue Francisco Franco? "Fue un dictador que estuvo varias décadas dirigiendo España con un puño de hierro", responde un chico. "Franco fue una persona que considero mala, que hizo atrocidades que nunca se van a perdonar", asegura un joven.

¿Cómo llegó al poder?

Esa pregunta la tenemos clara. Ahora, ¿cómo llegó al poder? "No me acuerdo de verdad, ando jodío, llevo sin estudiar tres años", dice un joven al ser preguntado por laSexta. "Tras un golpe de estado que provocó una Guerra Civil en la que muchos españoles murieron", aclara un chico.

Pero ganó, frente a quiénes. ¿Qué había antes de Franco? "La Segunda República", dice uno, para más tarde añadir que era "una democracia entre comillas". "La Guerra Civil no la empezó Franco, la empezó la República", añade un joven, mientras otro apunta que "cuando empieza la Guerra Civil es para parar una injusticias que se ven bien claras".

Injusticias, dicen ellos. Porque cuando llegó Franco, ¿qué no podían hacer las mujeres? "No podíamos tener cuenta bancaria sin autorización de un hombre, ya fuese tu padre o tu marido si estabas casada, no podías trabajar sin autorización de tu marido", explica una joven.

Un chico señala también que "las libertades de las mujeres estaban muy recortadas: necesitaban el permiso de sus padres cuando eran solteras y necesitaban después de eso, tras casarse, el permiso de sus maridos para trabajar".

Y ¿se podía votar con Franco? "Cada cuatro años, cada dos, cada tres, cinco", dice un joven ante la mirada atónita del periodista. "Durante el franquismo no había elecciones", responde una joven entre risas. Efectivamente, durante el franquismo no había elecciones. Y por lo tanto, ¿había partidos políticos? "Antes del 75 solo estaba Franco, ¿no? La Falange y ya está, no había otro", dice un chico.

Una dictadura en la que no fue posible votar ni tener libertades. Pero claro, ¿durante cuántos años duró esa opresión? "La dictadura duró 40 años, desde el 39 hasta la muerte de Franco, en noviembre del 75", responde uno.

Agarrarse a que la dictadura de Franco fue positiva solo porque hizo embalses y carreteras, no tiene mucho sentido. Porque para muchos que vivieron esa época, con Franco no se vivía mejor.

