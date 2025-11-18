Reuniones clandestinas, intereses en Marruecos y alarma tras la detención de Koldo: "De momento, Cerdán se libra"

El contexto Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo revela que Santos Cerdán se encontraba en el centro de una trama que llegó a cobrar casi siete millones de euros por mordidas en contratos amañados de adjudicaciones públicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por presunto uso indebido de fondos de Servinabar, que cubrió 33.575 euros en gastos personales. Además, la constructora pagó 62.840 euros en alquileres, incluyendo un ático en Madrid y más de 7.000 euros en comidas. La cercanía entre Cerdán y Antxon Alonso, dueño de Servinabar, se evidenció en reuniones secretas. La trama también tuvo implicaciones internacionales, ya que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, mostró interés en un proyecto de Acciona en Marruecos, lo que generó movimientos en la red investigada.

Hasta el día antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpiese en la casa de Koldo García en febrero del año pasado, Santos Cerdán y su familia siguieron pagando con una tarjeta de crédito a cuenta de Servinabar. En total, 33.575 euros para financiar el ocio del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Sin embargo, no es lo único que corrió a cuenta de Servinabar, porque según los investigadores, la constructora le pagó 62.840 € en alquileres. Entre ellos, el ático en el centro de Madrid en el que vivió la familia hasta que Cerdán ingresó en prisión este mismo verano y del que la empresa navarro pagó hasta 7.500 euros en muebles.

Por otro lado, esta 'pequeña gran' empresa también pagó más de 7.000 euros comidas a Cerdán en un restaurante cercano a ese ático. Asimismo, se hizo cargo del alquiler del piso en el que el dueño de la constructora, Antxon Alonso, hizo la fotografía que aparece bajo estas líneas y que corresponde a una reunión entre Cerdán y el entonces CEO de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini. Ante ellos, unas anotaciones.

Santos Cerdán y el ex CEO de Acciona Construcción en un piso de Madrid que pagaba la trama.

La cercanía entre Alonso y Cerdán les llevó incluso a reunirse en un restaurante enfrente de la sede del partido socialista en al menos dos ocasiones. Ambas en 2021. Durante las que decidieron apagar sus teléfonos móviles, tal y como trasladó el mismo Antxon a su mujer Karmele en un mensaje analizado por la UCO. En esa conversación, su esposa le pregunta si "¿ya vives?", a lo que él responde: "Ya, como apagamos los móviles. Llegó Santi muy tarde a cenar".

Conversación entre Antxón y su mujer incautada por la UCO.

Conversaciones entre marido y mujer incautadas que dejan más información. Por ejemplo, en el momento en el que el caso Koldo empezó a destaparse. Antxón envió a su mujer la noticia de la de la detención de Koldo, junto a un comentario: "Se libra de momento, no aparece su nombre, solo Ábalos". Entonces, Karmele muestra preocupación con un "uf".

Visión internacional

En definitiva, toda una trama que no se queda dentro de España, ya que la UCO señala que el por aquel entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, preguntó al que era su asesor por el proyecto de construcción de un puerto en Marruecos. Otra adjudicación a la que aspiraba Acciona. "El día 2 voy a Kenitra a requerimiento de la embajada de Marruecos a ver proyecto de puerto industrial ¿Ése es el proyecto de Acciona?", preguntaba a Koldo, que daba una respuesta afirmativa. Ábalos, sin embargo, ya tenía la información: "Sí, estoy hablando con Santos".

Conversación entre Ábalos y Koldo sobre un viaje a Marruecos donde Acciona aspiraba a una obra en el puerto de Kenitra.

La visita al país vecino generó tanto interés en el seno de la trama que el mismo Cerdán pasó contactos de altos dirigentes del Gobierno marroquí y recomendó a Koldo hablar "con el 1". Pero va más allá, pues consiguió unirse a lo que a esa comitiva de lujo que acabó viajando a Marruecos, tal y como se observa en la imagen sobre estas líneas.

