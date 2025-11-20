Una trampa y una emboscada a la policía: los planes de la banda Dominican Don't Play ponen en alerta a los agentes madrileños

El contexto Los pandilleros estarían preparando esta acción en respuesta a las detenciones de sus miembros. Se ha avisado con especial diligencia a los patrulleros de La Latina.

La Policía Nacional ha alertado a sus agentes sobre el riesgo de emboscada por parte de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP), conocida por su violencia extrema, incluyendo peleas con machetes y tiroteos como el de una pizzería en Madrid. El comunicado interno advierte especialmente a los patrulleros del barrio de La Latina, donde se han producido recientes arrestos. Según laSexta, la banda planea atacar en represalia por estas detenciones, utilizando llamadas falsas al 091 para atraer a los policías a un lugar específico. Siete miembros, con antecedentes penales y entre 19 y 30 años, han sido identificados como posibles autores intelectuales del ataque. Estos individuos poseen DNI español y son conocidos por las fuerzas de seguridad.

Máxima alerta policial en Madrid por riesgo de emboscada. La Policía Nacional ha emitido un comunicado interno alertando a los agentes del riesgo de emboscada por parte de los Dominican Don't Play (DDP). Se trata de una peligrosa banda juvenil responsable, por ejemplo, de un tiroteo a plena luz del día en una pizzería de la capital en la que resultó herido un joven, en el marco de un enfrentamiento entre bandas por el control del territorio.

Son precisamente las últimas detenciones de varios miembros de esta pandilla lo que ha llevado a la pretensión de atacar a los agentes. Según ha podido saber laSexta, la trampa que pretenden utilizar es la de una llamada falsa al 091. De esta manera, los policías acudirían a un punto concreto donde podrían emboscarles.

Grafismo en el que se muestra a los siete miembros de los Domenican Don't Play que estarían planeando la emboscada contra agentes de la Policía

En concreto, la circular señala siete miembros como posibles autores intelectuales del ataque y que aparecen en la imagen sobre estas líneas. Todos ellos pertenecen a una facción de los DDP que se mueve en el céntrico barrio de La Latina, cuentan con DNI español -aunque son dominicanos- y tienen entre 19 y 30 años.

Además, son viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que cuentan con antecedentes por delitos de amenazas, lesiones, atentados, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita, robos con fuerza y con violencia, entre otros.

¿Quiénes son los DDP?

Los DDP son mucho más que una banda juvenil común. En España, se han convertido en un grupo de gatillo fácil, violencia extrema y estructura criminal férrea. No es raro verles disparar en plena calle: desde una pizzería en el centro de Madrid -tal y como se comentaba unas líneas más arriba- pasando por una sidrería o un modesto locutorio en el barrio de Vallecas. En definitiva, la violencia es parte de su ADN.

Según la Guardia Civil, los DDP funcionan como una auténtica organización delictiva, con roles muy claros y una jerarquía estricta. Cada miembro tiene una función definida y el respeto a las normas internas se mantiene con disciplina de hierro. No se trata solo de pandilleros alocados: es un grupo con reglas, castigos y, sobre todo, mucha sangre fría.

