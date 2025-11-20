El PP volverá a llamar a Santos Cerdán a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

El contexto Cerdán ya pasó por esa comisión en su arranque, en abril de 2024. Ahora tendrá que volver a hacerlo, tras el demoledor informe de la UCO y su salida de prisión. Será en el mes de diciembre.

El Partido Popular, con mayoría en el Senado, ha decidido forzar una nueva comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del 'caso Koldo', tras su reciente salida de prisión. Aunque aún no hay fecha, se espera que ocurra en diciembre. Antes, el 4 de diciembre, comparecerá Juanfran Serrano, ligado al exsecretario de Organización del PSOE. El PP también considera llamar a declarar a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz, tras revisar sus cuentas. La UCO ha revelado que la trama liderada por Cerdán habría obtenido casi siete millones en comisiones ilegales. La portavoz del PP, Alicia García, ha instado a Cerdán a pedir perdón y devolver lo robado.

El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, forzará una nueva comparecencia de Santos Cerdán ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en la Cámara Alta, donde ya declaró el 30 de abril del año pasado, después de que el exdirigente socialista abandonara este mismo miércoles la prisión de Soto del Real al quedar en libertad provisional.

Todavía no hay fecha para esa comparecencia de Cerdán, que en principio sería en el mes de diciembre. En todo caso, antes pasará por esa comisión Juanfran Serrano, que formaba parte del 'núcleo duro' del ex secretario de Organización del PSOE. Él lo hará el próximo 4 de diciembre.

Por otra parte, los 'populares' no descartan llamar también a declarar a la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, más conocida como Paqui, aunque primero quieren ver el rastreo de la las cuentas que ha pedido la UCO de la Guardia Civil

El último informe de los investigadores, además de apuntar que la trama presuntamente liderada por Cerdán se habría embolsado casi siete millones de euros en comisiones del 2% por cada contrato público amañado, reveló la incomodidad de otros miembros del entramado con los gastos desmedidos de Paqui, al punto de comentar que la conocían "todas las vendedoras de El Corte Inglés".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado estas nuevas comparecencias este jueves, afirmando que la salida de Cerdán de prisión "es otra oportunidad para él mismo", para "pedir perdón a los españoles" y "para devolver lo robado". Además, ha deslizado que "podría detallar qué papel jugaba Pedro Sánchez en todo este sistema de corrupción". "Como ahora está en libertad y tiene tiempo, pues el PP le va a llamar a la comisión de investigación para que dé explicaciones de todo esto", ha aseverado.

Cerdán compareció ante la citada comisión el 30 de abril de 2024, cuando todavía era secretario de Organización de los socialistas. Precisamente, un juzgado le investiga por falso testimonio por la declaración que prestó allí, puesto que en esa comparecencia dio una versión de su relación con Koldo García que choca frontalmente con los hallazgos de la UCO.

