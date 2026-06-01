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No perrean solos

Los Javis, Hiba Abouk y Arturo Valls, entre los famosos que han visitado la Casita de Bad Bunny en su concierto en Madrid

El contextoEl desfile de celebridades continúa en la Casita de Bad Bunny en este segundo concierto de diez que tiene planeados en Madrid. Tras Ester Expósito, Marta Ortega y Ana de Armas (entre otros) llegan Los Javis, Hiba Abouk y sí, Arturo Valls.

Los Javis, Hiba Abouk y Arturo Valls, entre los famosos que han visitado la Casita de Bad Bunny en su concierto en Madrid

Más allá de la canción exclusiva y del propio espectáculo que despliega sobre el escenario, la ya famosa Casita de Bad Bunny se ha convertido en uno de los grandes atractivos de su paso por España.

Este rincón privilegiado, inspirado en una casa tradicional puertorriqueña e integrado en el montaje de la gira, se ha transformado en el palco VIP más codiciado del momento y en un espectáculo paralelo dentro de una residencia histórica de diez noches en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, un hito sin precedentes para un artista latino en Europa.

Tras su paso por Barcelona -donde invitó a nuestro querido Marc Giró a marcarse un perreo desde esta particular zona exclusiva-, el puertorriqueño ha aterrizado en Madrid dispuesto a repetir la fórmula. Si en la primera cita madrileña vimos bailar a Ester Expósito, Ana de Armas, Chiara Ferragni o Marta Ortega, en el segundo concierto los protagonistas de la Casita fueron Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), Hiba Abouk, Judeline, Arturo Valls o Héctor Bellerín, entre otros.

La presencia de Los Javis no pasó desapercibida. La pareja creativa atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera después de conquistar el Festival de Cannes con el premio a Mejor Dirección por La bola negra. Y todo ello pese a que hace meses anunciaron el fin de su relación sentimental. Una separación que, lejos de afectar a su faceta profesional o a su amistad, parece haber reforzado la complicidad que siguen demostrando en público. La imagen de ambos disfrutando juntos desde la Casita de Bad Bunny fue una nueva prueba de ello.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con la aparición sorpresa de Luar La L. El rapero puertorriqueño, compatriota de Bad Bunny, se subió al escenario para interpretar junto a él 'Teléfono nuevo', desatando la euforia de un estadio completamente entregado.

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