Barómetro laSexta | El 56% de los españoles cree que Sánchez sabía de las maniobras de Leire Díez

Los datos Sobre si creen que esto es grave, un 65% afirma que este escándalo le parece grave o muy grave. En cambio, la cosa cambia cuando desplegamos por opción política. Entre los votantes socialistas son mayoría quienes consideran que el escándalo de Leire Díez no es grave.

Según un barómetro de laSexta, la mayoría de los españoles, un 56%, cree que Pedro Sánchez conocía las maniobras de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, mientras que un 43% opina lo contrario. Entre los votantes del PSOE, el 97% defiende que Sánchez no estaba al tanto, en contraste con el 97,8% de votantes del PP y el 99% de Vox que creen que sí lo sabía. En cuanto a la gravedad del caso, el 65% de los encuestados lo considera grave o muy grave, opinión compartida por el 98,4% de los votantes del PP y más del 99% de Vox. La figura de Díez cobró relevancia tras las investigaciones del juez Santiago Pedraz, quien ordenó registros en la sede del PSOE.

La mayoría de españoles cree que Pedro Sánchez sabía de las maniobras de Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, según se desprende el barómetro de laSexta. De hecho, un 56% afirma que el presidente conocía sus actividades, mientras un 43% afirma que no lo conocía.

La gran mayoría de votantes del PSOE está en este grupo, el 97% cree que el presidente del Gobierno no sabía nada. En cambio, tan solo un 2% de los votantes del PP consideran que Sánchez no conocía las actividades de la fontanera del PSOE. El resto, un 97,8% creen que sí lo sabía.

En la misma línea se muestran los votantes de Vox. En el partido de ultraderecha, el 99% cree que el líder del Ejecutivo conocía las actividades de Díez. En el caso de Sumar, ocurre parecido que en el PSOE. Solo un 3,8% cree que lo sabía frente a un 90,4% de los votantes que creen que Sánchez no sabía nada.

Sobre si creen que esto es grave, un 65% afirma que este escándalo le parece grave o muy grave. En cambio, la cosa cambia cuando desplegamos por opción política. Entre los votantes socialistas son mayoría quienes consideran que el escándalo de Leire Díez es "nada grave", un 45,9% frente a un 21% que sí que cree que es grave o muy grave. También están quienes creen que es "algo grave", el 32,7%.

Un 65% afirma que el escándalo de Leire Díez le parece grave o muy grave

En Sumar, el 34,6% de los votantes consideran que el caso no es grave, frente al 40,4% que dicen que es algo grave. Además, en torno al 16% sí que hablan del caso como grave o muy grave.

En el otro lado del espectro político, el 98,4% de los votantes del PP califican el caso Díez de grave y muy grave. Ocurre lo mismo en Vox. Más del 99% de los votantes de ultraderecha apuntan a que el caso es grave o muy grave.

La figura de Leire Díez volvió la semana pasada al punto de mira después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, enviara a la UCO a registrar la sede del PSOE en Ferraz e imputara a nuevas personas en la causa, como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, que investiga la posible trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.