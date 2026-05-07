Sanidad insiste en que hubo "múltiples llamadas" al presidente de Canarias: "Hubo coordinación desde el primer momento a nivel técnico y político"

El contexto El presidente de Canarias ha criticado al Gobierno por haber decidido que el crucero afectado por el brote de hantavirus sea trasladado a Tenerife sin darle "ninguna explicación". Desde Sanidad, en cambio, aseguran que Clavijo estuvo informado "desde el primer momento".

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó en una entrevista que hubo "múltiples llamadas" con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle sobre el crucero afectado por un brote de hantavirus que se dirigía a Canarias. García desmintió las acusaciones de Clavijo sobre la falta de coordinación y explicó que tuvo "cuatro llamadas" con él para comunicarle la decisión del Ejecutivo. La ministra subrayó que se compartió toda la información necesaria y criticó el "ruido político" que, según ella, no beneficia a la salud pública. Clavijo, sin embargo, cuestionó la falta de un "informe médico" y la base técnica de la decisión. García aseguró que la comunicación fue constante, incluso a través de WhatsApp.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este jueves en una entrevista en la Cadena SER que hubo "múltiples llamadas" con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle sobre que el crucero afectado por un brote de hantavirus iba a desplazarse a Canarias.

"Hubo coordinación desde el primer momento a nivel técnico y político", ha asegurado la ministra. De esta manera, Mónica García ha desmentido las palabras de Clavijo, quien acusó al Gobierno de improvisar y de no haber compartido ningún informe sobre la decisión de atracar en Canarias.

Según ha contado la ministra, durante la tarde del martes mantuvo "cuatro llamadas" con Clavijo en las que le informó de la decisión que había tomado el Ejecutivo español. "Toda esa información la tuvo en tiempo y forma Clavijo", ha señalado García, quien ha añadido que "desde salud pública hemos estado en contacto permanente con todas las comunidades".

"El ruido político no es bueno para la salud pública. Este Gobierno ha gestionado muchas crisis. Lo primero es atender la crisis sanitaria, cuidar de todos los españoles que están a bordo del barco. Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, resolver los problemas. Estoy trabajando para los ciudadanos", ha recalcado García.

Clavijo no solo criticó al Ejecutivo por no haber compartido con él un "informe médico", también aseguró que "esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias.

Al ser preguntada por estas declaraciones, García ha señalado que "no sabe" por qué el presidente canario dice eso. "Les tendrán que preguntar a ellos por qué a pesar de toda la información, de compartir la carta de la OMS y todas las decisiones que se han tomado a nivel internacional, consideran que no han estado informados", ha indicado.

Según ha asegurado, ella misma le ha estado informando "a través de WhatsApp" y ha añadido: "No hay ninguna duda. Hemos estado en contacto permanente".

"La mejor opción siempre" fue Canarias

Fue el martes por la noche cuando Sanidad anunció que aceptará recibir al crucero MV Hondius afectado por hantavirus en las Islas Canarias "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario". Así, García ha reconocido que "las decisiones las tomamos en función de las reuniones que mantuvimos con la OMS y los organismos internacionales".

Según ha dicho, la OMS "nos transmitió la confianza y la necesidad de que el primer puerto seguro era Canarias". "Ahí tomamos esa decisión. Podemos proteger la salud pública porque tenemos todas las herramientas que no tienen en Cabo Verde. Todas las organismos internacionales confían en nuestro sistema de salud publica", ha añadido García, quien ha insistido en que "la mejor opción siempre fue esta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.