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El avión rumbo a Países Bajos con un contagiado por hantavirus sigue en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte del paciente

¿Por qué es importante? Las primeras informaciones sobre este avión medicalizado apuntaban a una recarga de combustible porque Marruecos se había negado a que parara en su territorio para hacerlo, pero Moncloa ha informado poco después de otro problema a bordo.

El avión con un contagiado por hantavirus sigue en Canarias por un fallo eléctrico en el soporte del paciente
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Una de las aeronaves medicalizadas que han salido este miércoles de Cabo Verde con los contagiados por hantavirus en el crucero MV Hondius se encuentra en Gran Canaria. No estaba previsto, pero ha tenido que parar en la isla por una avería en la válvula que alimenta la burbuja de aislamiento. El otro avión ha aterrizado la tarde de este miércoles en Países Bajos, como estaba previsto.

En los dos aviones han evacuado a los tres sospechosos de haberse contagiado y que seguían a bordo del buque. Entre ellos, el médico del crucero. Su destino era Países Bajos, pero una de las aeronaves ha tenido que realizar esa parada técnica en Gran Canaria. La nave medicalizada, de propiedad turca, dispone de todo tipo de recursos médicos para poder realizar viajes como este, pero ahora tiene que esperar la llegada de otro avión para el traslado del paciente a su destino.

Las primeras informaciones sobre este avión medicalizado apuntaban a una recarga de combustible porque Marruecos se había negado a que pararan en su territorio a hacerlo. Pero Moncloa ha informado poco después de otro problema a bordo. Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado entonces un fallo en el sistema eléctrico del soporte de uno de los pacientes, en concreto del médico del crucero.

Este fallo ha hecho temer a las autoridades que pudiera estropearse la burbuja de aislamiento. El paciente ha sido conectado al sistema eléctrico del aeropuerto mientras está a la espera de que llegue un nuevo avión para poder continuar con el trayecto. Desde el Gobierno han garantizado que se está cumpliendo con todos los protocolos de seguridad sanitaria y que todos los pasajeros de ese avión llevan EPIs y mascarillas.

Los tres evacuados son un ciudadano neerlandés de 41 años, un británico de 56 y otro alemán de 65 años. Para llegar hasta esos aviones los han tenido que ir a buscar hasta el MV Hondius. Lo ha hecho otro barco que se ha acercado hasta la nave anclada frente a los costas de Cabo Verde para poder desalojar a estos tres pasajeros, uno a uno y con trajes de protección EPIs.

Una vez en el puerto de Praia, varias ambulancias los han recibido para trasladarlos hasta el aeropuerto. Estos, sin embargo, no son los únicos sospechosos de haberse contagiado en este brote de hantavirus, también hay un ciudadano francés con síntomas que, de confirmarse, sería el primer caso de un contagio fuera del barco.

En clave humorística han querido tomárselo en una de las cadenas galas. Con mascarilla y gel hidroalcohólico los presentadores se han preguntado si esto puede acabar en otra pandemia. Hasta que un experto lo ha descartado el presentador no se ha relajado y ha retirado su mascarilla. Además de los sospechosos, este miércoles se ha conocido un nuevo caso confirmado, ingresado en un hospital de Zúrich, en Suiza. Se trata de un hombre que había sido pasajero del crucero del brote de hantavirus y allí se habría contagiado.

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