Wyoming, tras la confesión de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo: "El PP tiene una relación distante con la verdad"

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso confesaba que había propagado un bulo defender a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Alma Ezcurra, del PP, le ha defendido, afirmando que "mentir no es ilegal".

El Gran Wyoming comienza su reflexión recordando un popular cuento: 'El traje nuevo del emperador'. En esta historia, como cuenta el presentador, "un monarca es timado por unos tipos que le venden un traje que, en realidad, no existe". Este, sale desnudo a la calle, pero nadie se atreve a decirle nada. Finalmente, un niño le grita que va desnudo y la gente deja de fingir que "todo es normal".

El presentador de El Intermedio afirma que en las últimas horas hemos vivido un momento similar, "uno de estos momentos en los que todo el mundo admite lo que hasta ahora no se atrevía a verbalizar". "La persona que se ha encargado de decirlo en voz alta ha sido una mujer hecha y derecha, y que, para colmo, es portavoz del emperador", añade Wyoming.

"Esa persona se llama Alma Ezcurra, que es eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular", expone Wyoming. Esta fue preguntada por las Miguel Ángel Rodríguez y "se limitó a decir que mentir no es ilegal y se quedó tan ancha".

Wyoming indica que Ezcurra sabe "que, en política, el uso de la mentira y la difamación como arma para destruir al rival político no solo es inmoral e inaceptable, sino que es tan corrosiva para la confianza ciudadana como un cubo de ácido sulfúrico". "Pero, como no es ilegal, se ve que no pasa nada", añade.

"Esta declaración nos deja a todos un poco consternados, pero, por otra parte, es de agradecer la honestidad brutal de la señora Ezcurra", reflexiona el presentador, "porque, la verdad, al igual que 'En el traje nuevo del emperador', en este caso solo ha dicho, en voz alta, aquello que todo el mundo sabía ya: que el PP tiene una relación con la verdad tan distante como el rey Juan Carlos de doña Sofía".

El presentador expone que le gustaría que "en la vida política la mentira estuviera no solo desterrada sino incluso penalizada". "Que los mentirosos estuvieran excluidos de cualquier cargo, que la mentira fuera tan incompatible con la política como Miguel Ángel Rodríguez con un control de alcoholemia", afirma.

"Está claro que esto no va a ocurrir", indica, "porque hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid defender a Miguel Ángel Rodríguez diciendo que este hombre no miente". "¡Con dos...!", añade. "Podemos deducir que, igual que se dice que la cabra tira al monte, el PP siempre va a tirar al lado contrario en el que esté la verdad", concluye.

