Sánchez pide la liberación de los rehenes israelíes y exige a Netanyahu que detenga el genocidio en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la liberación inmediata de los rehenes israelíes y ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que detenga el "genocidio" contra el pueblo palestino y abra un corredor humanitario. En un mensaje en la red social X, Sánchez recuerda que se cumplen dos años de los atentados de Hamás y reitera su condena al terrorismo. Además, enfatiza que el diálogo y la consolidación de dos Estados son la única solución viable para alcanzar la paz. El conflicto sigue sin resolverse, con Israel llevando a cabo una ofensiva terrestre en Gaza.

Y también para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes, además de exigir a Netanyahu que detenga el "genocidio" del pueblo palestino y abra un corredor humanitario, añade. Para Sánchez, "el diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz".

Este martes se cumplen dos años de aquel 7 de octubre de 2023 en el que Hamás se adentró en territorio israelí para realizar uno de los mayores ataques contra Israel en décadas. El ataque comenzó de madrugada con el lanzamiento de al menos 2.000 cohetes.

Tan solo una distracción para lo que vendría después: más de 5.000 combatientes de Hamás y otras milicias palestinas entraron en territorio israelí sembrando el pánico. Una masacre en la que matarían a 1.195 personas y secuestrarían a otras 251. Israel no tardó en responder. Hoy, dos años más tarde, lejos de solucionarse el conflicto, Netanyahu sigue sin dar tregua a los gazatíes y perpetra una ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza.

