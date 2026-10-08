El sentido momento en la marcha de Madrid por Maricarmen en su barrio: en completo silencio y con las linternas de los móviles

Los detalles Un clamor social imparable por la lucha de la vivienda, este es el legado que ha dejado Maricarmen con su vida y tras su muerte. Y por ella ha salido una marcha desde la Puerta del Sol hasta la casa en la que vivió siete décadas y de la que la echaron hace dos semanas.

La muerte de Maricarmen ha generado un movimiento social en defensa de la vivienda en España. Este jueves, miles de personas se manifestaron en varias ciudades, destacando una marcha en Madrid que reunió a 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno. La marcha comenzó en la Puerta del Sol y recorrió las calles hasta la casa de Maricarmen, de donde fue desalojada dos semanas antes de su fallecimiento. Durante el recorrido, los manifestantes encendieron las linternas de sus móviles y guardaron momentos de silencio, además de criticar a las autoridades locales y expresar su descontento con el lema "¡Aquí están los antifascistas!".

Un clamor social imparable por la lucha de la vivienda. Ese es el legado que ha dejado Maricarmen con su vida y tras su muerte. Por ella este jueves han salido marchas y se han producido concentraciones en distintas ciudades de España. En la suya, en Madrid, una marcha ha salido desde la Puerta del Sol hasta la casa en la que vivió siete décadas y de la que la echaron hace dos semanas.

Según Delegación del Gobierno, la marcha de la capital ha reunido a 20.000 personas. En ella han protestado bajo pancartas como "el rentismo mata" y con cánticos de "no son muertes, son asesinatos".

A escasos 500 metros del número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza (distrito de Retiro), los manifestantes han encendido las linternas de los móviles y han guardado un sentido silencio que ha imperado de forma abrumadora.

Antes de esa parada también se han detenido frente al Ayuntamiento de Madrid. Allí, una vez se ha guardado un minuto de silencio, han cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a los que han mandado "a la mierda". Para el PSOE y Sumar, otro cántico: "El Gobierno progresista está con los rentistas".

Así han avanzado, bajo el lema de "¡Aquí están los antifascistas!", por las calles de la capital. Así han llegado hasta la Puerta de Alcalá, donde han guardado otro emotivo minuto de silencio en memoria de Maricarmen para proseguir posteriormente con su marcha hasta su domicilio. Así, han completado los tres kilómetros de una protesta en memoria de la anciana fallecida y por la situación de la vivienda en España.

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