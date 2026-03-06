Sánchez critica el “galimatías” de PP y Vox: "¿Por qué apoyan la guerra en Irán y están en contra de defender Chipre de ese conflicto?”

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha afirmado que tienen la tranquilidad de cumplir con la legalidad internacional" y ha tildado de "sorprendente" la posición de las formaciones de Feijóo y de Abascal.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha criticado la postura de la oposición respecto a la guerra en Irán y el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre durante la cumbre Hispano-Portuguesa. Sánchez ha cuestionado la incoherencia del PP y Vox por apoyar la guerra pero oponerse a ayudar a Chipre, un país europeo afectado por el conflicto. Ha defendido su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España, subrayando su compromiso con la legalidad internacional y la solidaridad europea. Sánchez ha recordado la guerra de Irak de 2003 y ha respondido a las críticas de Trump, calificando la guerra como un "atropello al derecho internacional" y un "extraordinario error". La cumbre ha destacado la preocupación por la situación en Oriente Medio y la importancia del multilateralismo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido ante los medios con motivo de la cumbre Hispano-Portuguesa. El líder del ejecutivo, en sus palabras, ha puesto en el foco a la oposición por su posición en lo que a la guerra de Irán se refiere y también en lo que respecta al envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre. "Es un auténtico galimatías", ha expresado.

Para el presidente, la posición "de las oposiciones de PP y Vox es sorprendente": "Sabemos que están a favor de la guerra en Irán, pero parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de un conflicto del que están a favor".

"¿Por qué apoyan la guerra pero están en contra de la petición que nos ha hecho un país europeo como Chipre de que España acuda en una misión defensiva?", ha cuestionado Sánchez en sus respuestas a los medios.

En ese sentido, ha afirmado que es "el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en el Congreso", después de haber pedido hablar en la Cámara Baja para exponer la posición de España con respecto al conflicto en Oriente Medio: "Tenemos la tranquilidad de cumplir con la legalidad internacional, de que nuestra posición se entiende, aplaude y apoya gran parte de la ciudadanía, y también de que cumplimos con la solidaridad con un país europeo víctima de una guerra que no ha querido y que España tampoco quiere".

Ha recordado en sus palabras lo sucedido en 2003 con José María Aznar y la guerra de Irak: "Hace 23 años un presidente nos metió en una guerra ilegal y tardó 10 meses en comparecer en el Congreso. Nuestra posición es la contraria".

Posición que Trump ha criticado en los últimos días. Un Trump que tiene a España entre ceja y ceja y al que Sánchez también ha respondido: "Tengo un enorme respeto por EEUU, pero la posición del Gobierno es clara. Creemos que está guerra está fuera de la legalidad internacional".

"Creo que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está cometiendo un error. Esta guerra es un extraordinario error que vamos a pagar", ha insistido Sánchez.

El presidente ha puesto el foco tanto en ese "respeto" como en esa "posición clara" del Gobierno, y ha tildado la guerra como un "atropello al derecho internacional".

Todo, en el marco de una cumbre Hispano-Portuguesa en la que la situación en Oriente Medio ha tenido un gran protagonismo: "Nos preocupa la situación. La escalada bélica es una amenaza real para la prosperidad. Rechazo esta guerra. Reivindico el multilateralismo".

