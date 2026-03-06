¿Guerra en Irán o guerra de memes? EEUU frivoliza los ataques y publica vídeos de bombardeos mezclados con videojuegos o superhéroes

Los detalles Entre otros, la Casa Blanca ha publicado imágenes de los ataques incluyendo un corte del personaje de caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" para promocionar sus acciones en Oriente Medio.

La reciente guerra en Irán, tras ataques de Israel y Estados Unidos, ha sido tratada con ligereza por la Casa Blanca en sus redes sociales. Las cuentas del presidente Donald Trump han compartido vídeos de bombardeos mezclados con contenido frívolo como videojuegos y series infantiles. En una publicación, utilizaron 'La Macarena' de Los del Río como banda sonora de un vídeo de la 'Operación Furia Épica', lo que ha sido criticado por el dúo español. Además, se ha incluido a Bob Esponja y animaciones de Call of Duty en la promoción de estas acciones militares, generando controversia por su tono inapropiado.

La guerra que se ha desatado en Irán tras los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos parece no ser lo suficientemente seria y grave para la Casa Blanca, o así lo han demostrado en sus redes sociales esta última semana, redes protagonizadas por todo tipo de frivolidades.

Los perfiles de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, han publicado diferentes vídeos de bombardeos mezclados con videojuegos, series infantiles y canciones de lo más familiares, sobre todo para los españoles. Mientras, más de 1.000 personas han perdido la vida desde el pasado sábado.

En una de sus publicaciones, la Casa Blanca utilizaba la exitosa canción de Los del Río 'La Macarena' como banda sonora de uno de los vídeos de la bautizada como 'Operación Furia Épica'. En él, se pueden ver bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos en suelo iraní, alternando con imágenes térmicas de alta resolución.

También se pueden observar misiles disparados desde buques de guerra y el impacto de algunos proyectiles. Para presumir de esta operación contra Irán, han decidido poner de fondo los acordes de 'La Macarena', aunque en una versión instrumental.

Los del Río, en contra

Sin embargo, el dúo de cantantes españoles ha asegurado no estar para nada de acuerdo con el uso de su canción para este tipo de publicaciones. Los compositores se han posicionado en contra de que el Gobierno de EEUU use su canción como propaganda bélica y por su parte, Antonio Romero, 50% del duo, ha lamentando su uso en el vídeo.

En declaraciones de Canal Sur Televisión, Romero Monge, ha dicho sobre la más famosa de sus canciones que "la gente puede hacerla suya a su antojo", pero que él la compuso "para alegrarle la vida al mundo, para que todo el mundo sea feliz".

El cantante, que ha asegurado que 33 años después de su creación 'Macarena' sigue siendo "la canción más popular del mundo", ha bromeado imaginando la posibilidad de que, después del uso hecho de ella por la Casa Blanca, "la pongan de moda en los tanatorios".

Ya sin humor, ha añadido que al ver el vídeo distribuido por la Casa Blanca de los bombardeos a instalaciones iraníes acompañado de la música de su 'Macarena' se le han puesto "los vellos de punta" y se ha preguntado "por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática" para eso.

Entre otros, este jueves, la Casa Blanca lanzaba un vídeo sobre los bombardeos que ha realizado en Irán incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio. El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Previamente, habían utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques, además de imágenes de personajes como Superman o Deadpool. Durante la Administración del presidente republicano, la comunicación de su oficina en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos e inclusive provocó una controversia hace semanas por la publicación de un video donde se muestra al expresidente Barack Obama caracterizado como simio.

Pero la guerra no es la única tragedia convertida en meme por Trump y es que el republicano lo ha hecho antes con Gaza y hasta ha llegado a pintar a sus agentes del ICE como cazadores de pokemons dejando claro una vez más que para él no hay límites.

