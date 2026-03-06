Procesado elexjefe de la UDEF, que escondía 20 millones emparedados en su casa, por tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos

El contexto Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, ha procesado por delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer de Óscar Sánchez Gil, también policía, y la hermana de esta, y a cinco jurídicas.

Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, ha procesado a Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF en Madrid, por delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Sánchez Gil, en prisión provisional desde 2024, supuestamente facilitaba la entrada de droga en contenedores, cobrando cerca de un millón de euros por cada operación. La investigación, basada en interceptaciones telefónicas y registros, también involucra a su esposa, su cuñada y otras personas y entidades. El caso está vinculado a una red que introdujo 73 toneladas de cocaína en España, liderada por Ignacio Torán, y que utilizaba empresas para camuflar sus actividades ilícitas.

Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, ha procesado al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en MadridÓscar Sánchez Gil, que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa presuntamente fruto del narcotráfico, por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1) ha procesado, según un auto notificado este viernes, por delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer del exjefe de la UDEF, también policía, y la hermana de esta, y a cinco jurídicas.

Por su parte, el magistrado sostiene que los indicios recabados se desprenden de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación.

Asimismo, según los investigadores, Sánchez Gil, que se encuentra en prisión provisional desde su detención en 2024, daría cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada que facilitaba a la organización.

Su arresto se produjo a raíz de una operación en la que se intervino un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, Cádizen octubre de ese mismo año. De esta manera, a este grupo organizado se le atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros.

El juez De Jorge ya procesó en febrero al presunto líder de esta red de narcotráfico, Ignacio Torán, así como a Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención y al que se situó en Dubái. Se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros en esta ciudad.

En aquella ocasión fueron procesadas un total de 15 personas físicas y también jurídicas, fundamentalmente empresas utilizadas para camuflar la entrada de droga y para el blanqueo.

Por su parte, la Policía cree que Torán y otro investigado "detentaban cantidades millonarias" gestionadas a través de servicios de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe con plataformas a las que ha vinculado con otro de los investigados en esta causa, Francisco de Borbón, quien fue detenido en febrero en Marbella, Málaga, y quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.