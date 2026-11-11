Samantha Hudson denuncia haber sido rociada con gas pimienta en la cara por los antidisturbios durante la huelga: "No podíamos ver"

Los detalles La artista se encontraba participando en los piquetes de Gran Vía, en Madrid, cuando les rociaron "directamente en la cara".

Samantha Hudson, artista y comunicadora, denunció haber sido rociada con gas pimienta durante los piquetes en Gran Vía, Madrid. Según su relato, ella y sus amigas, María Barrier y Laura Weissmahr, fueron atacadas en la cara, impidiéndoles ver. Estaban en primera línea sin ejercer violencia cuando las empujaron hacia la acera. Durante la manifestación, Barrier narró que un chico fue agredido y le abrieron la cabeza. Luego, un hombre apareció detrás de los antidisturbios y las roció con gas. Critican que no hicieron nada para provocar tal reacción policial. Hudson sufrió irritación en las vías respiratorias.

La artista y comunicadora Samantha Hudson ha denunciado este miércoles haber sido rociada con gas pimienta durante los piquetes de Gran Vía, en Madrid. Según relata, rociaron en la cara a ella y a sus dos amigas, la creadora de contenido María Barrier y la actriz Laura Weissmahr, por lo que no podían ver nada.

"Estábamos en la primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera. No podíamos ir más para atrás porque estaba lleno de gente", arrancan contando la artista y sus dos compañeras, que han seguido todas la movilizaciones por la vivienda.

"Se ha tropezado una chica, entonces hemos frenado un momento y nos hemos quedado haciendo cánticos", continúa Samantha Hudson. María Barrier, relata entonces que "han empezado a pegar a un chico que estaba en el suelo delante de nosotros, que le han abierto la cabeza".

A partir de ese momento, relatan, apareció un hombre de detrás de los antidisturbios que fue a rociarles directamente en la cara, dejándolas sin poder ver. "Nos han echado a las tres así, asfixiadas", cuenta Weissmahr, mientras hace el gesto de rociar espray. Al mismo tiempo, todas critican que no habían hecho nada que pudiese provocar esa reacción por parte de la Policía.

María Barrier asegura que les han apuntado "directamente a los ojos y a la nariz", lo que ha provocado que a Samantha Hudson le entrase en las vías respiratorias. "No podíamos ver ninguna de las tres. Hemos tenido que estar no sé cuánto tiempo para que nos hicieran el parte médico y todavía nos arde la cara", cierran.

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