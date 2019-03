La 'guerra de relatos' del periodismo sobre el procés: "No tenemos que comprar el marco mental de nadie"

Cada medio informa de una manera diferente dependiendo del ámbito al que se dirige, si es el autonómico en Cataluña o al nacional. Pero también les marca su postura su posicionamiento ideológico. Esto ha hecho que se produzca una especie de 'guerra de relatos' en el periodismo sobre el procés.

Periodistas de laSexta, Catalunya Ràdio, TV3, Antena 3 y Ser Catalunya reflexionan sobre este tema. Los informadores presentes, destaca Évole, suman "más de cinco millones de personas" que cada día se conectan a sus programas. Todos coinciden en reconocer que cada medio informa de una manera determinada.

Josep Cuní alerta de "la futbolización del juicio" mientras que Mònica Terribes critica que los "medios de España" se dieran cuenta tarde del problema. Por su parte, Lídia Heredia afirma que "es evidente" que existen para diferentes personas, unos mismos hechos son cosas distintas: "Quizá el problema del periodista y los periodistas es haber comprado a veces demasiado fácilmente esos relatos", apunta.

Vicente Vallés defiende que los medios nacionales no silencian el juicio del procés: "Eso es una falsedad"

Jordi Évole desvela que muchas personas en Cataluña creen que los medios nacionales están silenciando el juicio del procés. Es cierto que el interés mediático ha bajado, incluso se nota en la afluencia de público en la propia sala del Tribunal Supremo.

Las dos periodistas de TV3 y Catalunya Ràdio defienden que los medios nacionales suelen informar más cuando la información es "espectacular" que cuando el tema es farragoso como una declaración concreta en el juicio. "Es más fácil contar por televisión y generar audiencias con un conflicto abierto como un 1-O", asegura Mònica Terribes, que asegura que el discurso de los líderes independentistas no ha tenido el suficiente espacio en los medios nacionales: "Hubiera ayudado a la gente a entender un proceso social muy complejo".

Ferreras hace un alegato en defensa de la forma de informar que tiene laSexta y Vicente Vallés no entiende bien "qué se está silenciando". "Si entendemos por silenciar que no se esté informando me parece que eso es una falsedad", asegura, "no creo que haya un solo español que en todos estos años no haya tenido ocasion de fijar su postura personal después de haber escuchado todas las opiniones", añade.

Josep Cuní hace autocrítica para reconocer que los medios no son lo "suficientemente constantes como para decir que eso no es 'The Good Wife'". Por su parte, Lídia Heredia cree que el juicio el del 'procés' es "una oportunidad de transparencia máxima" y para "reconstruir el rompecabezas de lo que pasó en otoño de 2017".

La crítica de Antonio García Ferreras a los medios catalanes: "Intentan minimizar las mentiras del independentismo"

En un momento dado del debate, Antonio García Ferreras se ha mostrado muy crítico con la forma que tienen los medios catalanes de informar sobre todo el tema del procés. Para el presentador de Al Rojo Vivo durante años desde Cataluña se ha enviado "un mensaje común dominante que es: 'qué baja calidad democrática hay en España'", así como "un intento de minimizar permanentemente las contradicciones o las mentiras del independentismo".

Por su parte tanto Lídia Heredia, de TV3, Y Mònica Terribes, de Catalunya Ràdio, han querido defender el buen hacer de sus medios y han denunciado que lo único que se sepa de cómo se informa en Cataluña sea a través de "cortes" de vídeos que circulan en redes sociales."En general se habla de TV3 sin ver TV3",.

"A veces se habla de los medios en Cataluña como si los medios generales del Estado no llegaran a Cataluña", indica por su parte Jusep Cuní, que hace hincapié en que, a pesar de ser líder, la cadena pública catalana no es el único medio con el que se informan los catalanes. "No todo el mundo posicionado a favor de la independencia de Cataluña es consumidor solo de TV3", insiste.

Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) asegura que los medios catalanes "no" tachan de "extrema derecha" al tribunal que juzga al procés

Otras de las críticas de Antonio García Ferreras ha sido la forma que se tiene desde la Cataluña independentista de referirse al tribunal que está juzgando el procés. Para el presentador de ARV, muchos tachan al tribunal de "extrema derecha" y eso es falso para el periodista.

Ante esta afirmación, Mònica Terribes ha asegurado que eso no es verdad, y Lídia Heredia ha defendido que en sus medios de comunicación dan cabida a todo tipo de opiniones: "Tenemos una dieta mediática de las más variadas del Estado. Si alguien ha hecho esas declaraciones, habrá encontrado a alguien que le diga que no es verdad".

Lídia Heredia defiende que TV3 no manipula: "A mí nunca me han dicho cómo tengo que empezar mi programa"

Cada vez que los medios nacionales conectan con las manifestaciones independentistas en las calles catalanas, cientos de personas corean consignas contra los medios españoles, al igual que sucede cuando cadenas catalanas informan de protestas por la unidad de España, que también son increpados.

Lídia Heredia ha defendido en Salvados que TV3 no manipula nunca y que "nunca le han dicho como tiene que empezar su programa". Mònica Terribes también ha defendido los procedimientos internos de los medios catalanes que garantizarían la imparcialidad de sus informaciones.

Mònica Terribes y Antonio García Ferreras repasan la pasión con la que informaron de la DUI: "Nada de lo que dijimos era mentira"

Jordi Évole le ha mostrado a Mònica Terribes y Antonio García Ferreras cómo informaron desde sus respectivos medios de comunicación del día que se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Para el presentador de Salvados, ambos periodistas son los más emocionales en sus trabajos.

Ferreras habló de "desgarro" durante ese día, mientras que Terribes dio por hecho que la "república catalana" ya era una realidad. Ambos valoran cómo lo hicieron durante ese día, y Josep Cuní destaca que lo que no debe preocupar es la pasión, sino el fondo de las informaciones.

El "rifirrafe" entre Jordi Évole y Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) que hace que Josep Cuní (Ser Catalunya) tenga que poner "paz"

Es en este momento cuando Jordi Évole aprovecha para preguntarle a la periodista de Catalunya Ràdio si se siente ahora engañada, cuando durante el juicio parece que están negando la existencia de la "república catalana". Aquí comienza un tenso encontronazo entre los dos.

La periodista cree que no ha "venido a Salvados" para decir si la engañaron o no y que la pregunta no "es pertinente". Jordi Évole vuelve a insistir y le hace la misma pregunta, con un resultado similar:"No voy a juzgar a gente que se está jugando la vida en ese tribunal. Me parece injusto que hagas esa pregunta ahora".

Es entonces cuando Josep Cuní, a petición de Évole, tiene que intervenir para poner "paz".

El alegato de Josep Cuní (Ser Catalunya) a favor del periodismo: "Estamos haciendo lo que debemos hacer, que es relatar lo que pasa"

¿El periodismo se ha aprovechado del 'procés' o era necesario informar de esta manera? Es la pregunta que se hace en Salvados a los medios de comunicación. Jordi Évole reconoce que a Salvados le ha venido bien, tanto por hacer más programas como por generar audiencias.

Vicente Vallés cree que es un tema del que hay que informar por su importancia y Ferreras defiende que ojalá se pudiera informar de cosas "más aburridas": "Las buenas democracias son las más aburridas, no nos importaría aburrirnos un poco más en nuestros programas".

Por su parte, Josep Cuní defiende el buen hacer de la profesión y lo necesario que es informar del procés: "Lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, que es relatar lo que pasa". "El periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente, punto".

Jordi Évole reflexiona sobre su "implicación emocional" en el procés: "Informo de alguien que está en la cárcel que es amigo"

En la última parte del debate, los periodistas hablan de si el procés si ha convertido en un monotema y de si los periodistas han actuado como lo exige su profesión o han intentado convertirse en políticos. Josep Cuní es muy crítico con este tema, incluso llega a reconocer que "En algún momento hemos querido ejercer, negándolo, de políticos".

El procés no es un tema del que se pueda hablar sin emociones, porque tal y cómo reconoce Évole "todos" han tenido "una implicación emocional superior que con otros temas". El presentador de Salvados ha visitado a algunos de los presos en prisión, al igual que Mònica Terribes y Antonio García Ferreras.

laSexta, Catalunya Ràdio, Antena 3, Ser Catalunya y TV3: la autocrítica que hacen sus periodistas de la forma de informar del procés

Para terminar el programa, el conductor del programa pide a los periodistas que han autocrítica, y diga qué es lo que han hecho mal sus respectivos medios de comunicación. Todos apuntan cosas, y reconocen que se podía hacer informado mejor de un tema del tal calado y complejidad.

En este sentido, Vicente Vallés apunta a "la precipitación a la hora de explicar algo muy complejo de explicar", mientras que Lídia Heredia opina que los periodistas en ocasiones han sido "demasiado tolerantes": "Nos hemos dejado arrebatar el significado de las palabras". "Hemos dejado que los políticos dejaran sobre la mesa conceptos y los hemos cuestionado poco", asegura, "no tienes que dejar pasar ni una".

Por su parte, Mònica Terribes admite que el 'procés' ha acaparado "un exceso de horas en todos los espacios". "Tendríamos que haber detectado antes que se estaba produciendo una desconexión emocional muy fuerte" en Cataluña, dice por su parte Ferreras. "En muchas ocasiones no hemos sido lo suficientemente impertinentes para no parar de hacer una pregunta hasta que la contestara quien tenía que contestarla", afirma Jusep Cuní.

Esta es la reflexión final de Antonio García Ferreras, Mònica Terribes, Vicente Vallés , Josep Cuní y Lídia Heredia: