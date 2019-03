Mònica Terribas y Antonio García Ferreras repasan la pasión con la que informaron de la DUI: "Nada de lo que dijimos era mentira"

Jordi Évole muestra en Salvados cómo Mònica Terribas (Catalunya Ràdio) y Antonio García Ferreras (laSexta) explicaron en sus programas lo que pasó el 27 de octubre cuando se declaró la DUI. Para Évole los dos comunican "de una manera muy pasional", y así lo mostraron ese día.

Mientras que Ferreras hablaba de "un día de una intensidad absoluta, de tristeza, de desgarro y de fiesta para los independentistas", Terribas comenzó hablando de la "república catalana" porque el "155 no se ejecutó" todavía.

Mònica Terribas defiende que ella sólo describía la realidad y que no hablaba "nada apasionada", aunque luego reconoce que "hacer información apasionada ese día es normal".

García Ferreras por su parte defiende que "tanto Puigdemont como Junqueras saben perfectamente que lo que llega no es una fiesta. Jodi Évole desvela que a Terribas "le intentaron convencer de que al día siguiente Puigdemont iba a ir a la Generalitat".

Josep Cuní (Ser Catalunya) opina que lo que debe preocupar no es la pasión, sino el fondo: "A mí no me preocupa la pasión porque es la forma. A mí me preocupa el fondo. Los periodistas deberíamos empezar a insistir ante el público general de que no se fíen del concepto objetividad, no existe".

"Nada de lo que ha dicho Antonio ni de lo que he dicho yo es mentira. Estaba pasando esto en el Parlament y, a la vez, le esperaba a los políticos un infierno. Sucedió lo que dijo él, donde él puso el acento y donde nosotros pusimos el acento porque estábamos en ese marco", apunta la periodista catalana.

¿Se conforman los medios de comunicación con contentar a sus parroquias ya sean de derechas, izquierdas o independentistas?

