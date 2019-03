Jordi Évole asegura que muchas personas en Cataluña creen que el juicio del procés se silencia en las cadenas nacionales. Ante esta afirmación, Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) defiende que "es más fácil contar por televisión y generar audiencia con un conflicto abierto a través de un 1 de octubre" que con el juicio del procés.

Lidia Heredia (TV3) también comparte una opinión similar: "Si has vivido durante los últimos dos o tres años televisiva y periodísticamente esta cuestión, el momento en que esta cuestión llega a juicio, hay que prestarle atención".

Antonio García Ferreras defiende que "la única cadena generalista que retransmitía el 1 de octubre desde el primer día, incluidas las desastrosas cargas" era laSexta. Además reconoce que "no es lo mismo tener una cadena solo de ámbito catalán a tener una cadena de ámbito español".

Vicente Vallés dice no entender "que se está silenciando": "Si se entiende por silenciado que una cadena tenga que interrumpir la programación para emitir durante un montón de días el juicio, sí se está silenciando. Pero si entendemos por silenciar que no se está informando, me parece que eso es una falsedad".

"Os puedo asegurar que hablar de Cataluña no da audiencia. Cuando invitábamos a Junqueras o Artur Mas las audiencias caían porque hay una desconexión del resto de España", defiende el presentador de Al Rojo Vivo. "Da audiencia cuando sale Puigdemont y declara la independencia sabiendo que es un fake", apunta.

Josep Cuní (Ser Catalunya) hace autocrítica: "No somos lo suficientemente constantes en decirles que eso no es 'The Good Wife', esto no es ni tan solo 'Ally McBeal' y mucho menos, 'Perry Mason'".

