Sara Aagesen, sobre la gestión para combatir los incendios: "El Gobierno ha estado ahí desde el primer momento"

El contexto El peor año registrado hasta el momento también está generando rencillas entre los partidos políticos. La pelota va de un lado a otro. El PP culpa al PSOE de que no declara el nivel 3 de emergencia y desde el PSOE aseguran que el Gobierno siempre estará disponible para ayudar.

La catástrofe que está viviendo el país con casi 400.000 hectáreas calcinadas parece que también es objeto de discordia entre los distintos grupos parlamentarios. En una entrevista este miércoles, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado públicamente que la gestión de los incendios requiere "coordinación" entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas, pero puntualiza que las competencias son de estas.

Desde el Gobierno recuerdan que "son las comunidades autónomas quienes tienen que ver cuál es la necesidad de apoyo por parte del Gobierno de España".

Hace unos días, desde la oposición los barones 'populares' denunciaban la insuficiencia de medios. Aunque días después, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz afirmaba que "no hay más medios". Mientras tanto, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, admitía ser consciente de que "los medios que tenemos aquí son los que ahora mismo hay disponibles".

A su vez, nos encontramos a una Aagesen que reconoce "estar reforzando y llevando todos los medios disponibles" a las zonas afectadas por los incendios. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablaba hace unos días de "crisis nacional" y se aventuraba a decir que "lo peor está por llegar", añadiendo que el Gobierno no ha declarado el nivel 3 de emergencia de Protección Civil, que daría el mando de la gestión al Ministerio del Interior. Sin embargo, Feijóo tampoco ha solicitado la declaración del nivel 3. Ni él, ni las CCAA.

Por el momento, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asegurado que "el Gobierno está aquí, ha estado desde el primer momento y va a seguir estando hasta que se normalice la situación".