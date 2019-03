El "rifirrafe" entre Jordi Évole y Mònica Terribas (Catalunya Ràdio): "Me parece injusto que hagas esa pregunta"

Mònica Terribas (Catalunya Ràdio) arrancó su programa especial el día que Puigdemont declaró la DUI con un "Bona tarda, ciutadans i ciutadanas de la República de Catalunya". "Técnicamente se había aprobado en el Parlament y el 155 no estaba aplicado", se defiende la periodista.

Jordi Évole le hace una pregunta clara: ¿se siente engañada con lo que ahora están defendiendo en el juicio?

"¿Yo he venido a Salvados a decir si me engañaron o no?", replica la periodista. Terribas asegura que lo que dijo "no es una cosa que no fuera cierta en aquel momento".

"A mí me parece que la pregunta es pertinente", insiste Jordi Évole. "A mí me parece que no", contesta la periodista catalana.

Pese a ello, Évole insiste y le vuelve a hacer la misma pregunta. "¿Tú crees que te engañaron? Cuando tú empiezas un informativo diciendo eso y luego ellos mismos han dicho que no, que no era efectivo, que la República era simbólica...", repite.

"No voy a juzgar a gente que se está jugando la vida en ese tribunal. Me parece injusto que hagas esa pregunta ahora",

Jordi Évole se sorprende de que diga que es "injusta" la pregunta, y más que ella "hable de preguntas injustas" cuando "lo ha preguntado todo y con mucha contundencia". Terribas le responde que "ahora están sentados en un banquillo y están diciendo que fue una declaración política".

Es en este momento cuando Évole le pide a Josep Cuní (Ser Catalunya) que desde su "sabiduría" ponga "paz en este rifirrafe con Mónica". Cuní asegura que precisamente "estamos viendo ahora el resultado de aquellos días, que fue un encontronazo entre unos temerarios y unos irresponsables". "Ahí está el desgarro", reflexiona.

