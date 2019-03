Para terminar el intenso debate sobre el papel de los medios de comunicación en el juicio del procés, Jordi Évole les pide a los periodistas que hagan autocrítica de lo que se ha hecho desde sus medios.

Para Vicente Vallés, la mayor autocrítica en Antena 3 es la precipitación: "La precipitación a la hora de explicar algo que, seguramente, es muy complejo de explicar y no tienes el tiempo suficiente para hacerlo".

Lídia Heredia defiende que en TV3 es posible que se hayan dejado arrebatar "el significado de las palabras": "Desde hace muchos años hemos tolerado que en nuestras entrevistas, los políticos de todos los colores dejaran conceptos y los hemos cuestionado poco".

Por su parte, Mònica Terribes critica el "exceso de horas" sobre el procés: "En todos los espacios de entretenimiento, de hacer broma de ello, de hacer ironía sobre ello. De reírnos a través del Procés. Al final ha encarnado ese tema el concepto de monotema".

Antonio García Ferreras cree que a los "medios que nos sentimos catalanes nos ha faltado sensibilidad o agudeza a la hora de haber detectado antes que se estaba produciendo una desconexión emocional muy profunda en muchos catalanes respecto a España".

Para finalizar, Josep Cuní critica la falta de contextualización: "Hemos descontextualizado o no contextualizado bien lo que pasaba. Porque también era tedioso para nosotros mismos. Y seguramente, no hemos sido lo suficientemente impertinentes como para no parar de hacer una sola pregunta, hasta que nos la contestara quien tenía que contestarla".

El "rifirrafe" entre Jordi Évole y Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) que hace que Josep Cuní (Ser Catalunya) tenga que poner "paz"

El alegato de Cuní a favor del periodismo: "Estamos haciendo lo que debemos hacer, que es relatar lo que pasa"

Ferreras recuerda los ataques a los periodistas en Cataluña: "Si David Fernández no aparece, mi gente lo hubiera pasado mal".