Hartazgo en el PSOE ante las críticas constantes de González, al que evitan responder: "No hay por donde cogerlo"

Los detalles El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, sostiene que González "ha dejado de ser una referencia para los socialistas y ahora es una referencia para la derecha de este país".

El PSOE muestra su hartazgo ante las críticas de Felipe González hacia el partido y Pedro Sánchez. González afirmó que votará en blanco si los actuales candidatos se presentan en las próximas elecciones y considera más aceptable pactar con Vox que con Bildu. Además, sugirió que Sánchez debería ser suspendido de militancia. Estas declaraciones han molestado en Ferraz y Moncloa, aunque el Gobierno ha optado por no responder, calificando a González como "un referente del pasado". La ministra Elma Saiz minimizó su influencia, mientras que Patxi López lamentó que González sea ahora una referencia para la derecha.

Hartazgo. Es la palabra que mejor define la sensación que hay en el PSOE ante la enésima crítica de Felipe González al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el exmandatario haya asegurado este martes que votará en blanco "si estos son los candidatos" en las próximas elecciones generales y haya asegurado que pactar con Vox es más aceptable que hacerlo con Bildu.

Asimismo, Felipe González ha asegurado que él no tiene por qué abandonar el Partido Socialista y ha deslizado que tendría que ser el propio Sánchez el que debe ser suspendido de militancia: "Si alguien tiene que dejarlo, que lo deje el que lo destroza".

Estas críticas han escocido tanto en Ferraz como en Moncloa. No obstante, el Gobierno ha decidido no entrar al trapo, ya que, aseguran fuentes socialistas, González no es más que "un referente del pasado".

González solo es "uno más" en el PSOE

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "en el PSOE hay muchas voces y la de Felipe González es una más".

Además, Saiz ha defendido que "claro que hacemos autocrítica", después de asegurar González que el partido ha optado por echar balones fuera tras el batacazo electoral protagonizado por Pilar Alegría en Aragón el pasado domingo.

Más duro ha sido el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que ha asegurado en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación que le da "pena" que Felipe González "haya dejado de ser una referencia para los socialistas y ahora sea una referencia para la derecha de este país". "No hay por donde cogerlo", ha añadido Patxi López al respecto.

