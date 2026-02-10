EEUU reduce la tensión con España por el gasto en Defensa y afirma que está haciendo "grandes progresos"

¿Por qué es importante? El embajador estadounidense ante la OTAN ha afirmado que España es un "aliado comprometido" tras meses de críticas de Trump por la negativa de Sánchez de disparar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha elogiado a España por sus "grandes progresos" en gasto en defensa a corto plazo, destacando su compromiso con el acuerdo de La Haya de invertir un 3,5% del PIB en defensa y otro 1,5% en inversiones complementarias. Aunque España propuso alcanzar los objetivos con un 2,1% del PIB, lo que generó críticas de Donald Trump, Whitaker considera a España un aliado comprometido. Tras reunirse con el embajador español ante la OTAN, Federico Torres Muro, Whitaker subrayó la importancia de que todos los aliados se centren en la preparación y capacidades, más allá de los porcentajes de inversión.

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha afirmado este martes que España está haciendo "grandes progresos" en gasto en defensa a corto plazo, y ha destacado que es un "aliado comprometido". "Sinceramente, creo que España está haciendo grandes progresos a corto plazo. Es evidente que se han adherido al compromiso de defensa de La Haya", ha indicado Whitaker en una rueda de prensa telemática previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza del próximo jueves en Bruselas.

El diplomático se refirió así al acuerdo de los líderes de la OTAN en su cumbre de La Haya del año pasado, para llegar a invertir en diez años un 3,5% de su PIB en gasto militar puro y otro 1,5% en inversiones complementarias. No obstante, España indicó entonces que podría alcanzar los objetivos de capacidades asignados por la Alianza invirtiendo solo un 2,1% de su PIB en defensa, algo que levantó las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creemos que las capacidades a las que se han comprometido supondrán un 3,5% de gasto real en defensa, más otro 1,5% en resiliencia e infraestructuras, y España no estaba de acuerdo, (dijo que) se podía hacer por menos", ha comentado Whitaker, según ha informado EFE. En cualquier caso, ha dejado claro que lo que esperan es que se cumplan los objetivos de capacidades, y ha agregado que si España "puede hacerlo más barato, sería fantástico".

"No creemos que sea posible, pero si lo es, por favor, enséñennos cómo hacerlo. Porque, como saben, creemos que tenemos una idea bastante clara de cuánto cuestan la artillería, los tanques y los soldados. Pero, como saben, considero a España un aliado comprometido", ha indicado.

Whitaker ha dicho que precisamente se había reunido este martes con el embajador de España ante la OTAN, Federico Torres Muro, para abordar diferentes asuntos, entre los que se encontraba el gasto en defensa. "Mantenemos esas conversaciones de forma continua y regular. Se mantienen tanto con el personal internacional como, por supuesto, conmigo y con mi personal aquí, en la OTAN, de EEUU", ha comentado.

En cualquier caso, Whitaker ha explicado que "todavía hay algunos aliados que deben dar un paso adelante, en particular aquellos que se encuentran geográficamente más alejados del flanco oriental de la OTAN". "No están avanzando tan rápido como deberían, y realmente esperamos que, al final, hagan más", ha recalcado. Y ha dejado claro, no obstante, que "no se trata solo de porcentajes" y que los aliados "deben centrarse también en la preparación, las capacidades y la letalidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.