La Policía registra la planta de Sidenor, investigada por la venta de acero Israel

El contexto El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga.

La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo Policial.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

