Santos Cerdán pide asistir a la vista previa al juicio de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas

La defensa de Santos Cerdán ha solicitado participar en la vista previa al juicio del caso mascarillas contra José Luis Ábalos y Koldo García, programada para este jueves en el Tribunal Supremo. Este caso investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, con contratos valorados en 54 millones de euros. Se alega que las adjudicaciones fueron otorgadas como agradecimiento por sobornos a altos cargos del ministerio. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 para Koldo y siete para Aldama, acusados de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Esta causa está separada de otra relacionada con contratos de obras públicas en la que Cerdán está implicado.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, su defensa apunta que las cuestiones previas que se van a analizar también afectan a la pieza separada sobre obras públicas en las que Cerdán está imputado. Sin embargo, que un investigado pida acudir a un juicio en el que no está acusado es un hecho inédito.

El caso mascarillas investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia con contratos por 54 millones de euros. En marzo de 2020, el Ministerio de Transportes habría adquirido cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, también imputado.

Dichas adjudicaciones se habrían concedido como agradecimiento por sobornos a altos cargos del ministerio. El empresario Aldama habría actuado como nexo entre la compañía y el Gobierno, mientras que Koldo García habría sido el intermediario directo con el ministro.

Por estos hechos, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 para Koldo y siete para Aldama. Los tres están acusados de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Esta causa fue separada de otra que investiga los presuntos amaños en los contratos de obras públicas en el Ministerio de Transportes, en la que sí está investigado el ex secretario de Organización del PSOE.

