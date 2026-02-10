Ahora

Un hecho inédito

Santos Cerdán pide asistir a la vista previa al juicio de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas

Los detalles Su defensa apunta que las cuestiones previas que se van a analizar también afectan a la pieza separada sobre obras públicas en las que Cerdán está imputado.

Imagen de archivo de Santos Cerdán en el Senado.Imagen de archivo de Santos Cerdán en el Senado.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La defensa de Santos Cerdán ha pedido poder participar en la vista previa al juicio del caso mascarillas a José Luis Ábalos y Koldo García, que se celebrará este jueves en el Tribunal Supremo.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, su defensa apunta que las cuestiones previas que se van a analizar también afectan a la pieza separada sobre obras públicas en las que Cerdán está imputado. Sin embargo, que un investigado pida acudir a un juicio en el que no está acusado es un hecho inédito.

El caso mascarillas investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia con contratos por 54 millones de euros. En marzo de 2020, el Ministerio de Transportes habría adquirido cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, también imputado.

Dichas adjudicaciones se habrían concedido como agradecimiento por sobornos a altos cargos del ministerio. El empresario Aldama habría actuado como nexo entre la compañía y el Gobierno, mientras que Koldo García habría sido el intermediario directo con el ministro.

Por estos hechos, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 para Koldo y siete para Aldama. Los tres están acusados de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Esta causa fue separada de otra que investiga los presuntos amaños en los contratos de obras públicas en el Ministerio de Transportes, en la que sí está investigado el ex secretario de Organización del PSOE.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP inicia su cortejo a un Vox crecido tras las elecciones en Aragón y que no cede en Extremadura
  2. IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero
  3. El Gobierno impulsa una ley contra la privatización sanitaria para dificultar hacer negocio con la salud
  4. El Gobierno aprueba poder topar precios en situaciones de emergencia para evitar abusos contra los consumidores
  5. Errejón pide el archivo de la causa alegando que la retirada de la acusación de Mouliáa es "irrevocable"
  6. La 'desaparición' de Bad Bunny tras la Super Bowl: el artista borra todo su contenido de Instagram