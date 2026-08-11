Romero, sobre la exigencia de Marruecos a España de devolver a los menores: "Es una dictadura de la que han huido"

El periodista ha reaccionado así este martes en Más Vale Tarde al abordar la petición marroquí, a la que Exteriores ha respondido recordando que la ley busca protegerlos.

Marruecos ha exigido a España la devolución de los menores migrantes que entraron masivamente en Ceuta hace una semana. España ha respondido recordando que su legislación prioriza la protección de estos menores. El periodista Juanma Romero, en "Más Vale Tarde", criticó a Marruecos, calificándolo de autocracia de la que muchos han huido. Romero señaló que Marruecos ha ignorado la muerte de personas intentando cruzar a España. Subrayó que la prioridad debe ser la seguridad de los niños, no los intereses marroquíes o las presiones autonómicas. Además, denunció la situación de menores durmiendo al raso sin necesidades básicas cubiertas.

Marruecos exige ahora a España que devuelva a los menores migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta hace una semana. Ante ello, ya hay respuesta de España, desde donde recuerdan que la ley es la de protegerlos.

Sobre este asunto se ha pronunciado este martes en Más Vale Tarde el periodista Juanma Romero, quien ha asegurado que "desde luego, no podemos pensar que Marruecos es el Estado más garantista". De hecho, apunta que "todo lo contrario", pues se trata de "una autocracia, una dictadura de la que han huido muchos niños y muchos mayores también".

En este sentido, Romero insiste en que Marruecos "prácticamente ha cerrado los ojos ante más de un centenar de personas que han perdido la vida intentando cruzar al otro lado hasta España".

Además, considera que "la prioridad (...) tiene que ser regular el reagrupamiento, pero siempre velando por la seguridad de esos niños y no por los intereses que pueda tener Marruecos o, incluso, las presiones de las comunidades autónomas".

Por eso, subraya que "lo importante es que esos niños estén muy bien atendidos". Asimismo, recuerda que "es indignante, intolerable e inadmisible que todavía haya niñas, haya menores que estén durmiendo al raso, que no tengan sus necesidades más básicas cubiertas de días": "Ya han pasado 13 días. Es una barbaridad", ha sentenciado Romero.

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