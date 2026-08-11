La directora de Protección Civil pide precaución durante el eclipse por los incendios y la salud ocular: "Es muy peligroso verlo sin gafas homologadas"

Virginia Balcones recomienda seguir las indicaciones de Tráfico, contemplar el fenómeno únicamente desde las zonas habilitadas y extremar la hidratación ante las altas temperaturas para evitar riesgos durante la jornada.

El eclipse total de Sol que podrá verse este miércoles en España supondrá un importante reto de seguridad y también logístico, ante la previsión de miles de desplazamientos hacia las zonas donde podrá contemplarse mejor. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Balcones, ha explicado en Al Rojo Vivo las principales recomendaciones para disfrutar del fenómeno sin riesgos.

Balcones destaca que se trata de "un gran evento científico y turístico", pero advierte de que la llegada de miles de personas a determinados puntos del país plantea importantes desafíos. A la movilidad adicional se suma el riesgo extremo de incendios forestales que afecta a amplias zonas de España debido a las altas temperaturas, con consecuencias tanto para la seguridad como para la salud.

Uno de los principales riesgos está relacionado directamente con la observación del eclipse. Balcones insiste en que, a nivel individual, "es muy peligroso visualizar el eclipse sin gafas homologadas", ya que hacerlo "puede generar gravísimos problemas en nuestra vista".

A este peligro se añade el calor. La directora general de Protección Civil pide seguir las recomendaciones habituales de hidratación y protección frente a las altas temperaturas, especialmente porque el eclipse coincide con avisos naranjas por calor en distintos puntos del país.

En cuanto a los desplazamientos, Balcones reclama seguir "de manera estricta y rigurosa" todas las indicaciones de la Dirección General de Tráfico y recuerda que el eclipse debe contemplarse únicamente desde las zonas habilitadas para ello. "En ninguno de los casos hay que ir a una zona de exclusión", advierte.

Protección Civil pide además extremar las precauciones para evitar nuevos incendios. "En estos momentos tenemos dos grandes incendios forestales, en Huelva y en Huesca, y entre todos tenemos que evitar que se genere ninguno más", señala Balcones.

La responsable de Protección Civil considera que, si se siguen las recomendaciones y las instrucciones de las autoridades, el miércoles puede convertirse en "un día histórico a nivel científico" y una oportunidad única para contemplar el fenómeno, siempre evitando los riesgos asociados a la salud, la movilidad y los incendios forestales.

El dispositivo de seguridad tendrá una especial presencia en algunas localidades de la llamada España vaciada, donde se encuentran varios de los puntos con mejores condiciones para observar el eclipse. Según Balcones, el Ministerio del Interior ha activado "casi a 35.000 efectivos" para realizar labores de seguimiento y monitorización.

Desde este martes se están celebrando reuniones de coordinación con las distintas instituciones y organismos de la Administración General del Estado, las delegaciones del Gobierno y las comunidades autónomas para realizar un seguimiento de la situación.

Una de las principales dudas tiene que ver con qué hacer si el eclipse sorprende a los conductores mientras circulan por carretera. La recomendación de Protección Civil es clara: no detenerse en la vía. "Lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es pararnos. Hay que respetar las normas de tráfico", explica Balcones.

Quienes quieran contemplar el eclipse durante un desplazamiento deberán dirigirse previamente a una zona habilitada y estacionar allí el vehículo de forma segura. "No podemos generar un riesgo para sí mismo ni para el resto de personas que puedan ir por la vía", insiste.

Para quienes prefieran evitar desplazamientos y aglomeraciones, Balcones recuerda que también existe una alternativa segura: seguir el eclipse desde casa. LaSexta ofrecerá una programación especial en directo durante toda la jornada para contar el fenómeno y sus principales imágenes.

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