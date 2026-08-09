Se eleva a 83 el número de muertos por la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Los detalles El cuerpo se ha encontrado a media milla de la zona Juan XXIII. Tras trasladarlo al puerto pesquero se ha avisado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para determinar su identidad y las causas del fallecimiento.

La Guardia Civil ha recuperado en aguas de Ceuta el cadáver de un hombre, elevando a 83 la cifra de muertos relacionados con la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. El cuerpo estaba a media milla de la zona Juan XXIII y fue trasladado al puerto pesquero de Ceuta. Se ha avisado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para determinar su identidad y causas de muerte. Este hallazgo sigue al de otros dos cuerpos en el litoral ceutí. El Instituto de Medicina Legal ha identificado seis cadáveres, mientras que otros tres están pendientes de confirmación. Se han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos, y el dispositivo de identificación ha sido reforzado con profesionales de distintas regiones de España. La Guardia Civil ha habilitado una oficina para que familiares aporten denuncias y muestras biológicas, registrándose 19 denuncias. Toda la información se centraliza en el Centro Integrado de Datos para coordinar la respuesta ante esta emergencia.

La Guardia Civil ha recuperado en aguas de Ceuta el cadáver de un hombre, elevando a 83 la cifra de muertos relacionados con la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, estaba a media milla de la zona Juan XXIII.

Tras su recuperación, han trasladado el cuerpo hasta el puerto pesquero de Ceuta y han avisado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial para iniciar las actuaciones dirigidas a determinar su identidad y las causas de la muerte.

El hallazgo llega dos días después de la recuperación de otros dos cuerpos en aguas del litoral ceutí. Uno era de un joven subsahariano que trató de llegar a Ceuta en parapente; el otro de un magrebí localizado en bañador en la Almadraba.

Salvo una mujer, todos los muertos son hombres. Así lo indican los datos recabados durante las labores de identificación y reconocimiento de los cuerpos. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal ha informado que hasta el momento seis de los cadáveres están identificados; tres por huellas dactilares y otros por estudios biológicos. Permanecen pendientes de confirmación mediante análisis biológicos otros tres cuerpos, mientras se realiza el cotejo directo del ADN con muestras familiares.

Los equipos forenses han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos recuperados del mar. Una vez practicadas las autopsias, las huellas son digitalizadas y remitidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para establecer la identidad de las víctimas. Cuando no es posible hacerlo por esta vía, se recurre al cotejo genético con familiares o al envío de los datos dactilares a Marruecos.

El dispositivo de identificación ha contado con el refuerzo de profesionales de distintos puntos de España. En una primera fase participaron tres médicos forenses de Ceuta, dos de Cáceres y uno de Salamanca y Valladolid, además de técnicos de autopsias Ceuta, Cáceres, Salamanca y Valladolid. Desde el 5 de agosto se produjo un relevo y se incorporaron al dispositivo dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Albacete, un técnico de autopsias de esa provincia y otro de Toledo.

Además, la Guardia Civil ha habilitado una oficina ante mortem para que los familiares de los desaparecidos denuncien y aporten muestras biológicas y así establecer correspondencias con los cuerpos recuperados. Se han contabilizado hasta 19 denuncias.

Toda la información se centraliza en el Centro Integrado de Datos (CID), creado para coordinar la respuesta ante esta emergencia conforme al protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

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