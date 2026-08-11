Juanma Romero califica de "grandísimo error" la foto del rey con Javier Negre: "Se la hace a un mentiroso profesional que tiene una industria del bulo"

El periodista de El Independiente considera que el Rey comete "un gravísimo error haciéndose una foto con Javier Negre". "Desde luego, es un error que no le beneficia en nada", asegura Romero.

Este martes, en Al Rojo Vivo se ha hablado sobre el momento protagonizado por Javier Negre, presidente del seudomedio EDATV, y el rey Felipe VI. En el vídeo difundido en redes se veía a Negre acercarse al monarca en el marco de la toma de posesión del presidente de Colombia y pedirle una fotografía con él, a la el monarca que accedió.

Con respecto a este momento, el periodista de El Independiente, Juanma Romero asegura en Al Rojo Vivo que es llamativo que Felipe VI acceda a hacerse una foto con Negre lo haga: "Creo que no podemos perder de vista lo fundamental, que es que el Rey no se tenía que haber hecho bajo ningún concepto esa fotografía con un activista de extrema derecha, un mentiroso profesional como es Javier Negre, que está en alianza con distintos presidentes latinoamericanos, que es amigo de Trump, de Milei. En fin, y que está dirigiendo una industria del bulo profesional".

Moreno considera que el Rey comete "un gravísimo error haciéndose una foto con Javier Negre". "Yo creo que es una foto que podía haberse evitado y que, desde luego, es un error que no le beneficia en nada", asegura Juanma Romero en Al Rojo Vivo.

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