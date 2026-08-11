Albares asegura que "hasta la última persona que ha entrado irregularmente" a Ceuta "volverá a Marruecos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante su comparecencia ante los medios tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores advierte que "hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos", por lo que insta a que "no arriesguen su vida".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido a los migrantes africanos sobre la entrada irregular en Ceuta y Melilla, afirmando que serán devueltos a sus países de origen. Tras reunirse con el presidente de Ceuta, Albares señaló que hasta la última persona que ingresó ilegalmente será retornada a Marruecos. Subrayó que quienes intenten entrar ilegalmente no lo lograrán, ya que los gobiernos de España y Marruecos trabajan juntos para evitarlo. Además, criticó al Gobierno de Giorgia Meloni por falta de solidaridad, destacando que Italia tiene el mayor número de entradas en Europa. Finalmente, enfatizó que Ceuta y Melilla garantizan la integridad del espacio Schengen con un control fronterizo único.

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha dirigido a los migrantes del continente africano y les ha advertido de que no entren de forma irregular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque serán devueltos a sus lugares de origen.

"Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos", ha advertido en declaraciones a los medios desde Ceuta este martes, tras reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas después la entrada masiva de 72.000 personas el pasado 30 de julio, ha pedido a quienes están en Marruecos o en otro punto de África y piensen entrar ilegalmente que no lo hagan.

"Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro, en una aventura abocada al fracaso", ha lanzado Albares, asegurando que los gobiernos de España y Marruecos trabajan conjuntamente y "van a ser devueltos".

"No van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla", ha indicado asegurando que la voluntad de los dos países vecinos es esa "y no la ha cambiado ninguna sentencia de ningún tribunal deformada en las redes sociales", ha apuntado a continuación.

Además, ha cifrado en 1.527 los menores identificados en la ciudad autónoma y ha querido responder a los ataques lanzados por el Gobierno de Giorgia Meloni desde Italia, cuya actitud considera que "no fue de solidaridad con España", sino más bien de "interés partidista". "Lo que me sorprende", añade Albares, es que "sea el país que tiene el mayor número de entradas en Europa", más si cabe cuando "los movimientos secundarios entre Italia y España son ínfimos".

De este modo se refiere a la sentencia del pasado 8 de julio del Tribunal Supremo, que prohíbe las 'devoluciones en caliente' de los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla al considerar que no existe una frontera física, y que el Gobierno sitúa como causa principal de la entrada masiva.

"Dudó de que Ceuta y Melilla garantizaran el espacio Schengen y eso es algo que ha quedado claro: Ceuta y Melilla garantizan la integridad del espacio Schengen", ha aseverado Albares.

En ese sentido ha recalcado que ambos territorios cuentan con un régimen de control único en Europa, con un doble filtro, primero un control en la frontera con Marruecos y después un segundo control del espacio Schengen para salir hacia la península Ibérica.

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