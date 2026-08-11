Margarita Robles finalmente comparecerá en el Senado sobre la crisis de Ceuta el 18 de agosto

La otra cara Pese a la voluntad mostrada por la ministra de comparecer en la Cámara Alta, el PP ha recordado a Robles que es "su obligación" acudir, ya que el Gobierno "no puede elegir ante quién rinde cuentas".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 18 de agosto en el Senado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta, tras la solicitud del Partido Popular (PP). La ministra informará sobre la misión de las Fuerzas Armadas ante el cruce irregular de 72,000 inmigrantes. Aunque Robles ha mostrado su disposición, el PP insiste en que comparecer es "su obligación", ya que el Gobierno "no puede elegir ante quién rinde cuentas". El PP también exige que los ministros de Interior y Exteriores cumplan con su responsabilidad. La crisis ha generado tensiones entre el Congreso y el Senado por las comparecencias de varios ministros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 18 de agosto en el Senado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta, tras habérselo solicitado la Cámara Alta a petición del Partido Popular (PP), ha informado el PP en un comunicado. Robles, señala el PP, le comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, a través de un escrito su voluntad para hacerlo.

En la comparecencia, la ministra tendrá que ofrecer los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por el cruce irregular de 72.000 inmigrantes.

Pese a la voluntad mostrada por la ministra, señala la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, comparecer en la Cámara Alta -donde el PP tiene mayoría absoluta- es "su obligación" ya que el Gobierno "no puede elegir ante quién rinde cuentas".

Por ello, el PP ha asegurado que seguirá trabajando para que los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salgan de su rebeldía democrática", dejen de "menospreciar" al Senado y "cumplan con su responsabilidad".

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta.

El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja. El pasado viernes Rollán envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la cámara sin justificarlo debidamente.

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