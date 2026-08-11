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Beatriz de Vicente, sobre el crimen de Tauste: "Los actos de ocultación y huida te alejan de la enajenación"

Se ha planteado la posibilidad de que la hija del matrimonio, que perpetró el crimen junto a su pareja, podría tener algún tipo de problema mental. La abogada señala que es importante no relacionar las enfermedades mentales con el mundo delincuencial.

Se ha planteado la posibilidad de que la hija del matrimonio, que perpetró el crimen junto a su pareja, podría tener algún tipo de problema mental. La abogada señala que es importante no relacionar las enfermedades mentales con el mundo delincuencial.

Una de las incógnitas en torno al crimen del matrimonio de Tauste, en Zaragoza, es por qué su hija y el novio de esta habrían decidido matar a sus padres. Ambos siguen detenidos y, como expone José Luis Torá, "es posible que pasen a disposición judicial el jueves".

Beatriz de Vicente indica que se están barajando posibles móviles. "Hay quien dice que la hija pudiera tener ciertos problemas mentales o que habría una relación conflictiva con los padres", indica la abogada. Aunque, como señala, ella no tiene muy claro cuál podría ser el papel de la pareja. "Hay mucha violencia en la escena", añade.

En el pueblo hay una gran conmoción por este suceso. Miguel Ángel Francés, alcalde del municipio, expone que están consternados y hasta que se produjo la detención de su hija y su pareja, en el pueblo "había una psicosis de miedo".

Sobre la posibilidad de que la hija pudiera tener problemas mentales, de Vicente indica que se debe ser "cuidadoso" y señalar que "la enfermedad mental no tiene nada que ver con el mundo delincuencial". "De ser cierto, podría ser desde un atenuante hasta incluso un eximente", explica.

"Lo que ocurre es que todo lo que son actos de ocultación, de huida, todo eso te aleja de la enajenación", expone. "Los actos de encubrimiento y de ocultación te alejarían del estado mental alterado", añade. Además, afirma que "algo que le casa fatal es la presencia de un compañero que esté también ayudándote". "Algo se nos escapa", concluye.

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