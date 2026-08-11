La 'no normalidad' de Ceuta: los vecinos instalan un campamento para niñas migrantes, que duermen en alfombras

Los detalles En el barrio de El Príncipe, centenares de chicas siguen abandonadas a su suerte y han tenido que elaborar un campamento improvisado en el que están pasando la noche completamente hacinadas.

La crisis migratoria en Ceuta sigue sin resolverse, con entre 8.000 y 11.000 migrantes aún en la ciudad, según el presidente Juan Jesús Vivas. La situación es crítica, con el sistema de acogida colapsado y muchos migrantes sin atención adecuada. En el barrio de El Príncipe, numerosas chicas han improvisado un campamento para dormir, usando alfombras compradas por vecinos y ONG. La falta de higiene es alarmante, con solo 30 baños portátiles disponibles, lo que provoca largas esperas. La Cruz Roja distribuye 2.000 raciones diarias de comida, insuficientes, por lo que los vecinos ayudan a alimentar a los migrantes, especialmente a los menores.

La situación en Ceuta sigue sin normalizarse doce días después del inicio de la mayor crisis migratoria de la historia reciente de España. Según datos del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, hay aún entre 8.000 y 11.000 migrantes, y muchos de ellos no están siendo atendidos debidamente ante el colapso del sistema de acogida.

Basta con pasear por las calles de Ceuta para observar que la normalidad está aún muy lejos de regresar. En el barrio de El Príncipe, centenares de chicas siguen abandonadas a su suerte y han tenido que elaborar un campamento improvisado para pasar la noche.

Ante la imposibilidad de encontrar un techo bajo el que dormir, han tenido que hacerlo sobre alfombras que han sido compradas por vecinos ceutíes y por algunas de las ONG que están colaborando para tratar de ofrecerles unas condiciones mínimamente dignas.

Una situación que no solo es extrema en cuanto a la situación habitacional. También lo es en lo que respecta a la higiene. En toda la ciudad autónoma se han instalado alrededor de 30 baños portátiles para que los migrantes puedan hacer sus necesidades, por lo que las colas en algunos casos son kilométricas y muchos tienen que esperar durante horas.

También es dramática la situación que se están encontrando centenares de personas para obtener alimentos. Cruz Roja está repartiendo alrededor de 2.000 raciones de comida diarias en la playa del Trampolín. Sin embargo, esto no es suficiente, y están siendo los vecinos de Ceuta los que, en muchas ocasiones, se están encargando de alimentar a las personas migrantes, especialmente a los menores, que se encuentran totalmente desatendidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido