El rey emérito ya está de vuelta en Abu Dabi después del que ha sido su primer viaje a España en dos años, el tiempo que lleva residiendo en el país árabe. Después de un fin de semana en Sanxenxo, Juan Carlos I se desplazó a Madrid donde estuvo 11 horas de visita en la Zarzuela, durante cuatro horas estuvo reunido solo con su hijo, el rey Felipe VI.

Desde Casa Real emitieron un comunicado después de que Juan Carlos I pusiera rumbo al aeropuerto de Barajas. En él se explicaba que, tras una larga conversación de cuatro horas, el rey y su padre hablaron de los diferentes acontecimientos que han sucedido en España y sus consecuencias en la sociedad desde que el emérito se fuera el 3 de agosto de 2020.

Esta misiva deja además la puerta abierta al regreso a España del exmonarca, más allá de viajes puntuales. Así, aunque recuerdan que quiere establecer su lugar de residencia "de forma permanente y estable" en Emiratos Árabes "por razones personales", remarcan la decisión del emérito de "organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado": "Tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

De la reunión familiar en el Palacio de la Zarzuela también han trascendido detalles sobre los asistentes. Además de los reyes, Felipe VI y Letizia, y de los monarcas eméritos, Juan Carlos I y Sofía, atendieron el encuentro la infanta Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos, y la infanta Margarita y Carlos Zurita.

No obstante, la reina Sofía, que había sido una de las anunciadas desde el principio por Casa Real cuando informó de la visita del rey a España, no pudo participar del almuerzo familiar. Y es que durante su viaje a Miami en el fin de semana, Sofía se contagió de coronavirus, y por ello, aunque estuvo en el salón junto a la familia, no pudo comer, permaneció con la mascarilla, retirada y cerca de una ventana.

La postura del Gobierno

Cuando el rey emérito arrancaba la recta final de su visita a nuestro país, desde el Gobierno se endureció el discurso, que en los días previos se había mantenido en una línea más prudente. Diferentes ministros declararon este lunes que, en su opinión, Juan Carlos I había perdido una oportunidad para dar explicaciones y para pedir perdón por todo lo que se ha conocido sobre su relación con Hacienda y sus cuentas en el extranjero,

Una tesis que comparte Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', en Al Rojo Vivo, al asegurar que "a quien más daño hace es a la institución que durante años simbolizó y a su propio hijo".

¿Hubo tensión en el encuentro padre-hijo?

La prensa nacional se ha hecho eco de cómo pudo ser la reunión y la tensión que se vivió en ella. 'El Periódico de España' habla de que el rey "reprende" a su padre, aunque se abre a un posible regreso. Similar es el titular de 'elPeriódico', que afirma que Felipe VI "reprocha a Juan Carlos I su conducta", pese a que aceptaría su regreso.

Por su parte, 'El Mundo' dice que el rey expone a su padre el perjuicio que causa a la Corona, mientras que el 'ABC' indica que el rey "demanda prudencia" a Juan Carlos I. Además, 'El Confidencial' asegura que la tensión entre padre e hijo se alivió durante la comida familiar.