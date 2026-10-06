Sánchez, sobre la vuelta de Puigdemont a España: "No lo hicimos pensando en un partido, sino en la convivencia"

El contexto Puigdemont puede volver ya a España tras el auto del juez Pablo Llarena en el que deja sin efecto, con carácter inmediato, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente catalán.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la noticia de que Carles Puigdemont puede regresar a España tras el auto del juez Pablo Llarena que anula las órdenes de busca y captura. En declaraciones a laSexta, Sánchez ha defendido que los indultos y la ley de amnistía se implementaron para fomentar la convivencia entre catalanes, no por intereses partidistas. Recordó los disturbios de 2019 tras la sentencia del procés y subrayó la necesidad de resolver el problema político. Además, destacó la importancia del mensaje de convivencia y cohesión en España, aprendiendo de errores pasados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado este martes en su comparecencia tras el Consejo de Ministros sobre la inminente vuelta del expresidente catalán Carles Puigdemont a España tras el auto del juez Pablo Llarena en el que deja sin efecto, con carácter inmediato, las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont.

A preguntas de laSexta, Sánchez ha defendido que los indultos y la ley de amnistía no los hicieron "pensando en un partido, sino en la convivencia entre catalanes". "Recuerdo haber estado en Cataluña en el Liceo cuando anuncié las medidas de gracia y los indultos a los lideres independentistas. Desde entonces, dije que todas esas medidas no las hacíamos pensando en un partido o un político independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes", ha defendido.

Así, ha recordado los "sucesos de 2019" cuando se publicó la sentencia del procés. "Barcelona se incendió y fui a visitar a un policía. Me encontré con muchos sanitarios. Gente de la clase media indignados porque la sentencia condenaba a años de cárcel a personas que eran sus representantes políticos. Era un sentimiento transversal", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

De esta manera, Sánchez ha insistido en que "era un problema político que teníamos que resolver". "Defendimos indultos, la aplicación de la ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, que era inconstitucional, y lo han terminado avalando. Diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que estaba de acuerdo con la normativa", ha añadido.

Además, Sánchez ha hecho hincapié en que "lo importante es el mensaje de convivencia entre catalanes y que fortalecemos la cohesión de España, que se puso en riesgo en 2017 por la impericia de quienes gobernaban el país".

Para Sánchez, ha dicho, "eso es lo importante": "Respetar la resolución del Tribunal Constitucional y celebrar que con ello ayudamos a la sociedad catalana. Mirar hacia delante, aprender de los errores que se cometieron por quienes gobernaban".

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