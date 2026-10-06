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Puigdemont no volverá a España hasta que el Supremo archive la causa del procés y aplique la ley de amnistía "en su totalidad"

Sí, pero... Fuentes de su partido rechazan dar fechas concretas para su regreso, que el expresident catalán ha dicho que debe tener un "sentido político".

Carles Puigdemont, en su vuelta a Waterloo Carles Puigdemont, en WaterloolaSexta
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El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, no tiene previsto regresar a España hasta que la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía, y pese al levantamiento este martes de la orden nacional de busca y captura en su contra, según han señalado fuentes de su partido a 'EFE'.

El líder independentista planea esperar a que el Tribunal Supremo archive la causa de manera definitiva y aplique la ley de amnistía en su totalidad, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional, que avaló este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista, formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las citadas fuentes han explicado asimismo que el expresidente catalán dispone de varios planes alternativos para su regreso a Cataluña y que aspira a que este se lleve a cabo con un carácter institucional, mientras que han evitado dar más detalles sobre la fecha concreta en que podría producirse su vuelta, que en cualquier caso no debería demorarse mucho.

En una comparecencia ante los medios convocada este martes tras conocerse el aval del Constitucional a la amnistía y el levantamiento de la orden de arresto, Puigdemont ha asegurado ese martes que esa primera decisión judicial "no soluciona nada" en términos de la relación entre España y Cataluña.

No obstante, ha apuntado "a la enorme importancia política" de la ley de amnistía, y ha afirmado que la luz verde del Constitucional "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y demorado" la aplicación de dicha medida.

En su declaración realizada desde la llamada 'Casa de la República' en Waterloo (sur de Bélgica), donde permanece desde su huida de España en 2017 tras la declaración unilateral de la independencia catalana, ha asegurado que "decidimos exiliarnos para dedicarnos a la política y no hemos dejado de hacerlo hasta asegurarnos de que el regreso también tuviera sentido político".

"No nos exiliamos para defender nuestros respectivos partidos políticos, sino para defender las instituciones y los derechos del pueblo de Cataluña (...) y volveremos de la misma manera: no al servicio de nuestro partido, sino al servicio de nuestro país", ha afirmado.

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