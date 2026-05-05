El impresionante vídeo de la princesa Leonor pilotando por primera vez un caza de combate

Los detalles A poco más de dos meses de concluir su formación militar, la princesa Leonor suma nuevas experiencias: ha volado en un caza F-5 durante visitas con la Academia General del Aire y del Espacio a bases de Albacete y Badajoz.

La princesa Leonor está en la fase final de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio. Recientemente, visitó la Base Aérea de Los Llanos en Albacete, donde se familiarizó con los Eurofighter y presenció una exhibición aérea. Posteriormente, en la Base Aérea de Talavera la Real en Badajoz, experimentó el vuelo en un reactor F-5. Este entrenamiento es parte de un programa de tres años que abarca tierra, mar y aire, incluyendo su paso por academias en Zaragoza y Marín. En 2026, culminará su formación y combinará estudios universitarios con su carrera militar. En 2027, será promovida a teniente y alférez de navío.

La formación castrense de la princesa Leonor entra en su recta final con una agenda cada vez más exigente y plenamente operativa. A pocas semanas de concluir su paso por la Academia General del Aire y del Espacio, la heredera ha protagonizado una de las imágenes más significativas de esta fase: su vuelo en un reactor F-5 en Badajoz, donde ha podido experimentar de primera mano la exigencia de la formación de los futuros pilotos de combate.

El pasado 21 de abril, la Princesa de Asturias, junto a sus compañeros de promoción, visitó la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, sede del Ala 14. Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16), que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Además, la Princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento. En la base se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos. El objetivo de la visita a Albacete es que los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) puedan conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

El punto culminante de esta fase llegó un día después, en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz. En la Escuela Militar de Caza y Ataque (Ala 23), Leonor se subió a un reactor F-5 junto a un instructor.

Aunque se trata de un modelo veterano, el F-5 —utilizado en España exclusivamente para formación— sigue siendo una herramienta clave en la instrucción avanzada. Su menor dependencia de sistemas electrónicos obliga a los alumnos a perfeccionar la destreza manual y la capacidad de reacción, competencias esenciales antes de dar el salto a aeronaves de primera línea como el Eurofighter o el F-18.

Un recorrido en tres frentes: la formación completa de la heredera

Con estas maniobras, la princesa Leonor entra en la recta final de un itinerario diseñado al milímetro: tres años, tres academias y una formación que recorre tierra, mar y aire. El plan, fijado por Real Decreto, articula su paso por la Academia General Militar (Zaragoza), la Escuela Naval Militar (Marín) y la Academia General del Aire y del Espacio (San Javier).

El primer curso (2023-2024) estuvo centrado en la formación militar básica en Zaragoza, donde se integró con la 82ª promoción tras la Jura de Bandera. Un año después, en Marín (2024-2025), completó su etapa naval, incluyendo el exigente crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, junto a la 427ª promoción.

Actualmente (2025-2026), la heredera se forma con la 78ª promoción de la Academia del Aire, en un entorno ya plenamente operativo. Si se cumplen los plazos, en julio de 2026 habrá completado este ciclo, obteniendo los empleos de alférez alumna en Tierra y Aire, y de alférez de fragata alumna en la Armada.

El siguiente paso no será menor. Mientras su promoción afronta el último curso en 2026-2027, la princesa combinará su formación militar con estudios universitarios. Un año después, en julio de 2027, recibirá los despachos de teniente (Ejército de Tierra y Aire) y alférez de navío (Armada), en las ceremonias oficiales de Zaragoza, Marín y San Javier.

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